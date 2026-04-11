Politika

UZ VEST O BLAGOJU JOVOVIĆU N1 OBJAVIO SLIKU PAVELIĆA Reagovala ministarka Đurđević Stamenkovski: Važno je da se ne relativizuju zločinci

В.Н.

11. 04. 2026. u 15:52

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski ocenila je da je objavljivanje neprimerene fotografije uz vest o prenosu posmrtnih ostataka Blagoja Jovovića na N1 greška koja mora da se ispravi.

УЗ ВЕСТ О БЛАГОЈУ ЈОВОВИЋУ Н1 ОБЈАВИО СЛИКУ ПАВЕЛИЋА Реаговала министарка Ђурђевић Стаменковски: Важно је да се не релативизују злочинци

Foto: Printskrin

Naime,  Milica Đurđević Stamenkovski saopštila je tokom jučerašnjeg dana da je pokrenuta procedura da se posmrtni ostaci Blagoja Jovovića prebace u otadžbinu. Blagoje je u srpsku istoriju ušao ne kao atentator na Anta Pavelića, već kao čovek čiji je pucanj bio prasak pravde i opomena da nikada ne smemo zaboraviti zločine Pavelićeve NDH.

U međuvremenu, N1 objavio je ovu vest ali je umesto fotografije Blagoja Jovovića objavio fotografiju ustaškog poglavnika Anta Pavelića.

- Bez namere da se mešam u uređivačku politiku bilo kog medija, primećujem da je uz vest o najavi prenosa posmrtnih ostataka Blagoja Jovovića, N1 objavio sliku poštanske marke sa likom ustaškog poglavnika Ante Pavelića iz perioda NDH. Verujem da je u pitanju greška, koja će biti ispravljena, jer je važno da se ne relativizuju zločinci i da se ovakve teme prikazuju uz odgovarajući kontekst i poštovanje - poručila je Đurđević Stamenkovski.

Foto: Printskrin

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
