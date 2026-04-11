UZ VEST O BLAGOJU JOVOVIĆU N1 OBJAVIO SLIKU PAVELIĆA Reagovala ministarka Đurđević Stamenkovski: Važno je da se ne relativizuju zločinci

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski ocenila je da je objavljivanje neprimerene fotografije uz vest o prenosu posmrtnih ostataka Blagoja Jovovića na N1 greška koja mora da se ispravi.

Naime, Milica Đurđević Stamenkovski saopštila je tokom jučerašnjeg dana da je pokrenuta procedura da se posmrtni ostaci Blagoja Jovovića prebace u otadžbinu. Blagoje je u srpsku istoriju ušao ne kao atentator na Anta Pavelića, već kao čovek čiji je pucanj bio prasak pravde i opomena da nikada ne smemo zaboraviti zločine Pavelićeve NDH.

U međuvremenu, N1 objavio je ovu vest ali je umesto fotografije Blagoja Jovovića objavio fotografiju ustaškog poglavnika Anta Pavelića.

- Bez namere da se mešam u uređivačku politiku bilo kog medija, primećujem da je uz vest o najavi prenosa posmrtnih ostataka Blagoja Jovovića, N1 objavio sliku poštanske marke sa likom ustaškog poglavnika Ante Pavelića iz perioda NDH. Verujem da je u pitanju greška, koja će biti ispravljena, jer je važno da se ne relativizuju zločinci i da se ovakve teme prikazuju uz odgovarajući kontekst i poštovanje - poručila je Đurđević Stamenkovski.

