OSVANULA ATRAKCIJA: Bijeljinci dobili panoramski točak
U Bijeljini je, u centru grada, postavljen panoramski točak, koji je danas pušten u rad.
Grad Bijeljina zahtevalo je dostavljanje dokumentacije koja potvrđuje traženi stepen stišljivosti tla na gradskom trgu, kao i statičku i dinamičku stabilnost objekata - panoramskog točka i karusela.
Izveštaj o ispitivanju stišljivosti tla za postavljanje panoramskog točka uradila je firma iz Bijeljine. Nakon toga, firma iz Ugljevika uradila je ispitivanje stabilnosti objekata, pa su na osnovu toga izdali upotrebne dozvole za rad na Trgu kralja Petra Prvog Karađorđevića.
Preporučujemo
Komentari (0)