OSTALA JE JOŠ JEDNA PREPREKA! Srpski teniser pred glavnim žrebom!
Sjajna igra u pretposlednjem kolu kvalifikacija.
Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u poslednje kolo kvalifikacija na ATO turniru u Barseloni, jer je savladao Vilijusa Gaubasa iz Litvanije rezultatom 2:0 (po setovima 7:6, 6:4).
Novopazarac, koji trenutno zauzima 83. mesto na ATP listi, pobedio je 122. na svetu za dva sata i 17 minuta igre.
Rivali su sigurno ušli u meč i držali svoje servise, pa je uvodni period rešavao taj-brejk koji je rešen tek posle 28 poena! Na kraju Međedović je slavio sa 15:13 i poveo sa 1:0 u setovima.
Za razliku od prvog, u drugom setu viđeno je čak pet brejkova! Na sreću, jedan više napravio je Hamad i plasirao se u finale kvalifikacija.
Njegov protivnik za plasman u glavni žreb biće pobednik duela Mateo Arnaldi (Italija) - Kventin Hejlis (Francuska).
Komentari (0)