Tenis

OSTALA JE JOŠ JEDNA PREPREKA! Srpski teniser pred glavnim žrebom!

Новости.онлине

11. 04. 2026. u 18:55

Sjajna igra u pretposlednjem kolu kvalifikacija.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u poslednje kolo kvalifikacija na ATO turniru u Barseloni, jer je savladao Vilijusa Gaubasa iz Litvanije rezultatom 2:0 (po setovima 7:6, 6:4).

Novopazarac, koji trenutno zauzima 83. mesto na ATP listi, pobedio je 122. na svetu za dva sata i 17 minuta igre.

Rivali su sigurno ušli u meč i držali svoje servise, pa je uvodni period rešavao taj-brejk koji je rešen tek posle 28 poena! Na kraju Međedović je slavio sa 15:13 i poveo sa 1:0 u setovima.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Za razliku od prvog, u drugom setu viđeno je čak pet brejkova! Na sreću, jedan više napravio je Hamad i plasirao se u finale kvalifikacija.

Njegov protivnik za plasman u glavni žreb biće pobednik duela Mateo Arnaldi (Italija) - Kventin Hejlis (Francuska).

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
