ZORANA "UPUCALA" MEDALJU! Srpkinja osvojila odličje na Svetskom kupu!
Veliki uspeh naše trofejne reprezeentativke.
Reprezentativka Srbije u streljaštvu Zorana Arunović osvojila je danas bronzanu medalju u disciplini vazdušni pištolj na u Svetskom kupu u Granadi.
Arunović je u kvalifikacijama zauzela četvrto mesto sa 582 kruga, a finalu je imala rezultat 219,3.
Zlatnu medalju osvojila je Jijao Šen iz Kine sa 244,2, kruga, dok se srebro pripalo njenoj sunarodnici Kijanksun Jao sa 239,6.
Arunović je posle finala izjavila da je takmičenje bilo izuzetno izjednačeno.
"U svakom trenutku sam znala gde se nalazim u plasmanu, bila sam svesna i kada sam bila na ivici da ispadnem. Međutim, nikad ne odustajem. Tako je bilo i sada, nastavljala sam da se borim i uspevala da beležim dobre hice u ključnim trenucima i da nastavljam borbu. Čestitam kineskim takmičarkama i ostalim rivalkama, a žao mi je zbog Veronike Major i načina na koji je ona ostala bez odličja, jer ona je sjajan stelac. Srećna sam zbog bronze, ali i Veronika je zaslužila medalju", izjavila je Arunović, a prenosi Streljački savez Srbije.
Srpski strelac Marko Ivanović prošao je eliminacije i plasirao se u kvalifikacije u gađanju malokalibarskom puškom iz trostava.
Lazar Kovačević i Aleksa Rakonjac nisu uspeli da prođu eliminacije.
Osim Ivanovića, u nedelju će se takmičiti i Aleksandra Havran u disciplini vazdušna puška.
BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju
Preporučujemo
DELIJE U TRANSU! Zvezda produžila ugovor sa bitnim igračem!
11. 04. 2026. u 12:48
TUGA U SRPSKOM FUDBALU: Preminuo popularni Bata
11. 04. 2026. u 11:42
MEČ SEZONE U BERGAMU: Juve se bori za Ligu šampiona, "Boginja provincije" za mesto koje vodi u Evropu
JUVENTUS večeras gostuje Atalanti u jednom od ključnih mečeva u borbi za plasman u Ligu šampiona (20.45), a sa samo sedam kola do kraja sezone oba tima su svesna da bi novi kiks mogao skupo da ih košta.
11. 04. 2026. u 08:00
AMERI U NEVERICI: Navijači Lejkersa traže da bivša verenica Luke Dončića dobije statuu ispred dvorane!
Luka Dončić je ovog proleća zaigrao košarku na nivou koju je teško zaustaviti. I, navijači Los Anđeles Lejkersa "znaju" kome treba da se zahvale na tome.
09. 04. 2026. u 13:11
OTAC LjUBA RANKOVIĆ TUGUJE: Sin mu preminuo u 41. godini - "Na spomeniku mu piše..."
NEMA većeg iskušenja, niti većeg bola nego nadživeti svoje dete. I ne postoji čovek, bio on vernik ili ateista, koji se u tako strašnom trenutku neće zapitati zašto je Bog to dozvolio.
11. 04. 2026. u 11:40
Komentari (0)