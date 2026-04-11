ZORANA "UPUCALA" MEDALJU! Srpkinja osvojila odličje na Svetskom kupu!

Veliki uspeh naše trofejne reprezeentativke.

Photo: Zhao Dingzhe / Xinhua News / Profimedia

Reprezentativka Srbije u streljaštvu Zorana Arunović osvojila je danas bronzanu medalju u disciplini vazdušni pištolj na u Svetskom kupu u Granadi.

Arunović je u kvalifikacijama zauzela četvrto mesto sa 582 kruga, a finalu je imala rezultat 219,3.

Zlatnu medalju osvojila je Jijao Šen iz Kine sa 244,2, kruga, dok se srebro pripalo njenoj sunarodnici Kijanksun Jao sa 239,6.

Arunović je posle finala izjavila da je takmičenje bilo izuzetno izjednačeno.

"U svakom trenutku sam znala gde se nalazim u plasmanu, bila sam svesna i kada sam bila na ivici da ispadnem. Međutim, nikad ne odustajem. Tako je bilo i sada, nastavljala sam da se borim i uspevala da beležim dobre hice u ključnim trenucima i da nastavljam borbu. Čestitam kineskim takmičarkama i ostalim rivalkama, a žao mi je zbog Veronike Major i načina na koji je ona ostala bez odličja, jer ona je sjajan stelac. Srećna sam zbog bronze, ali i Veronika je zaslužila medalju", izjavila je Arunović, a prenosi Streljački savez Srbije.

Srpski strelac Marko Ivanović prošao je eliminacije i plasirao se u kvalifikacije u gađanju malokalibarskom puškom iz trostava.

Lazar Kovačević i Aleksa Rakonjac nisu uspeli da prođu eliminacije.

Osim Ivanovića, u nedelju će se takmičiti i Aleksandra Havran u disciplini vazdušna puška.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju