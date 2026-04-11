"ZA USKRS GRAĐANIMA SRBIJE POŽELEO MANJE NOVCA ZA BOLNICE, ŠKOLE..." Brnabić komentarisala monstruoznu objavu Tonina Picule
PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić oglasila se povodom "čestitki" Tonina Picule Srbima za Uskrs, u kojoj izražava nadu da će Srbija ostati bez fondova Evropske Unije (EU).
- Građani Srbije, za Uskrs vam Tonino Picula poručuje da će se boriti da vam ukinu sve EU fondove. Za Uskrs je njegova poruka da Srbiji želi manje novca za škole, bolnice, životnu sredinu, puteve i pruge, samo zato što sami želite da izaberete ko će da vodi Srbiju i zato što podržavate Aleksandra Vučića. Nakon što je predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću zamerio što vodi prosrpsku politiku, ovo je Piculina poruka za pravoslavni Uskrs. Kod takvog blokaderi trče na dijalog. Isti oni koji odbijaju svaki poziv na dijalog upućen od strane predsednika sopstvene zemlje.
Sve su, i Picula, i njegovi blokaderi, o sebi rekli. A narod Srbije sve dobro vidi. Hvala Vam, Picula, za ovakve želje pred naš Uskrs. Hvala što otvoreno pokazujete nepoštovanje svega što je srpsko i pravoslavno. Nećemo zaboraviti - napisala je Brnabić na mreži Iks.
