DNEVNI HOROSKOP ZA SUBOTU, 11. APRIL: Blizanci skloni preterivanju, Lav ima probleme pravne prirode, Strelca očekuje uvećanje prihoda

SAZNAJTE šta vas u subotu, 11. aprila, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Sa Mesecom u kući društvenog života očekuje vas više izlazaka i druženja, novi susreti i poznanstva, uspostavljate nove poslovne veze i stičete uticajne prijatelje. Kontakt sa zauzetom osobom preko interneta. Nervoza.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Mesec u kući karijere gde se već nalazi Pluton, koji upravlja vašim partnerskim odnosima, donosi vam sukobe sa autoritetima,nadređenima ili roditeljima. Izbegavajte nepotrebne troškove. Provodite više vremena u prirodi.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Konjunkcija Meseca i Plutona donosi probleme na emotivnom i finansijskom planu. Skloni ste preterivanju, naročito kada je reč o trošenju novca. Emotivni partner može burno da reaguje na vašu odluku.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Sa vašim vladaocem Mesecom i Plutonom u kući novca i rizika skloni ste pravljenju ambicioznih planova kada je reč o ulaganju novca i ideja u nešto novo. Pazite šta se dogovarate, naročito ako se bavite privatnim biznisom.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Mesec, koji upravlja vašom intuicijom, u sedmoj kući gde se već nalazi Pluton donosi sukob sa voljenom osobom i saradnicima na poslu. Problemi sa pravnim pitanjima ili sudskim sporom. Neplanirani troškovi. Alergija.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Konjunkcija Meseca i Plutona, koji upravljaju vašim finansijama i u kući svakodnevice i zdravlja donosi sukobe sa saradnicima i šefovima, kao i finansijske probleme. Podložnost povredama.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Mesec, koji upravlja vašom karijerom, pravi izazovne aspekte sa vašim vladaocem Venerom i Jupiterom donoseći vam sukobe sa ženama na poslu. Strastveni susret sa osobom koja nosi uniformu na radu. Potreban vam je odmor.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Sa Mesecom blizu vašeg vladaoca Plutona u kući privatnog života očekuju vas nesporazumi i sukobi sa članovima porodice. Uvećanje prihoda preko paralelnog ili honorarnog posla. Voljena osoba je sklona dramatizovanju nekih situacija.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Mesec blizu lutona u kući komunikacija i biznisa pravi izazovan aspekt sa vašim vladaocem Jupiterom donoseći vam uvećanje zarade preko kraćih putovanja ili potpisivanja ugovora. Opasnost u saobraćaju.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Napeti aspekti Meseca, vladaoca partnerskih odnosa, donose vam konflikte, svađe i rasprave sa voljenom osobom. Problemi sa pravnim pitanjima. Uvećanje zarade preko kraćih putovanja ili potpisivanja isplativog ugovora.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Konjunkcija Meseca i Plutona u vašem znaku donosi vam sukob sa autoritetima, nadređenima ili roditeljima. Opasnost u saobraćaju. Nije trenutak za potpisivanje ugovora. Slobodne Vodolije očkekuje susret sa atraktivnom osobom,.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Mesec u kući ograničenja pravi napet aspekt sa vašim vladaocem Jupiterom koji upravlja i vašom karijerom donoseći vam sukobe sa nadređenima. Povoljan ishod nekog poslovnog dogovora zavisi od vašeg načina komunikacije. Glavobolja.