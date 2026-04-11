VUČIĆ PRUŽIO PODRŠKU ORBANU NA IZBORIMA: Mi Srbi smo drugačiji, jer i da izgubiš, bićemo zauvek zahvalni
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić pružio je podršku premijeru Mađarske Viktoru Orbanu na sutrašnjim parlamentarnim izborima.
- Ne znam da li će Viktor da izgubi, ili pobedi. Samo znam da sam mu beskrajno zahvalan za prijateljstvo Srba i Mađara. Bez njega, tog prijateljstva ne bi bilo. I, da, kakav god rezultat da bude, hvala Viktoru na svemu i podrška sutra na izborima. P. S. Mi Srbi smo drugačiji, jer i da izgubiš, bićemo zauvek zahvalni - napisao je Vučić na društvenoj mreži Instagram.
U Mađarskoj se u nedelju održavaju parlamentarni izbori na kojima pravo glasa ima više od 8,1 miliona birača a prema podacima Nacionalne izborne kancelarije, putem pošte iz drugih zemalja može da glasa skoro pola miliona mađarskih državljana, najviše iz Rumunije i Srbije.
Biračka mesta u Mađarskoj otvaraju se u 6.00 a zatvaraju se u 19.00 sati, prenosi Rojters.
Na izborima, koji se održavaju u 106 izbornih jedinica, biće izabrano 199 poslanika Narodne skupštine Mađarske.
Očekuje se da će Nacionalna izborna kancelarija objaviti preliminarne rezultate u izbornoj noći, a rok za objavljivanje rezultata izbora je 18. april, dok konačni rezultati treba da budu objavljeni do 4. maja.
Za stranke, cenzus za ulazak u parlament je osvajanje 5 odsto glasova.
Mađarskog premijera bira parlament, prostom većinom glasova a mađarski predsednik podnosi predlog za premijera, koji je obično kandidat stranke koja je pobedila na izborima, a parlament zatim glasa o nominaciji.
Ako parlament ne izabere predloženu osobu, predsednik podnosi novi predlog u roku od 15 dana a ako parlament ponovo ne izabere novog premijera, predsednik može da raspusti parlament i da raspiše nove izbore.
Ovi parlamentarni izbori biće deseti od obnavljanja slobodnih izbora u Mađarskoj 1990. godine.
