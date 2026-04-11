NAJBOLJI DIGAO GLAS! Postavio škakljivo pitanje NBA ligi, pa priznao veliku tajnu!

Sjajnim partijama predvodi svoj tim ka plej-ofu.

Košarkaš San Antonija Viktor Vembanjama priznao je da je igrao protiv Dalas Maveriksa, da bi dostigao "magičnu cifru" od 65 odigranih mečeva u sezoni!

Najbolji igrač Sparsa se našao na parketu uprkos povredi (nagnječenju levog rebra), zbog pravila NBA lige o uslovima za dodelu MVP titule.

- Da vas pitam nešto: koliki procenat sezone mislite da bi trebalo da bude uslov? - obratio se Vembanjama čelnicima takmičenja pred prisutnim medijima.

Prisutni su govorili da se brojke kreću između 75 i 80 odsto, dok je jedan od predloga bio da ne postoji fiksna granica, jer takav kriterijum ne odražava nužno stvarni uticaj igrača. Vembanjami se takav pristup dopao.

- Mislim da je to dobar način da se posmatra, jer igrač koji odigra 50 utakmica po 35 minuta, to je 50 puta 35 – 1.750 minuta, zar ne? A ako neko odigra 75 utakmica po 20 minuta, to je 1.000 minuta. Po mom mišljenju, dobro je gledati bez ograničenja - dodao je as San Antonija.

Na kraju je pokrenuo diskusiju:

- To je samo jedno mišljenje. Sedamdeset pet odsto utakmica, po mom mišljenju, deluje logično. To bi bilo 61,5 utakmica, zar ne? Dakle 62? Ima tu zanimljivih pitanja. Ne verujem da će ove godine biti izuzetaka, jer bi to bilo pomalo nefer. Ali videćemo kako će se završiti - zaključio je Viktor Vembanjama.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?