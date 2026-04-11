Tenis

KLASIK ZA TITULU U MONTE KARLU! Alkaraz s pola gasa stigao kod Sinera! (VIDEO)

Новости.онлине

11. 04. 2026. u 17:28

Španac i Italijan prvi put ove godine u borbi za trofej.

FOTO: Maria Laura Antonelli/AGF / Sipa Press / Profimedia

Španski teniser Karlos Alkaraz plasirao se u finale mastersa u Monte Karlu, pošto je u polufinalu savladao Valentina Vašeroa rezultatom 2:0 (po setovima 6:4, 6:4).

Vašero, koji je ovim turnirom napravio istorijski uspeh i obezbedio mesto među 20 najboljih na ATP listi, nije uspeo da iznenadi favorita, ali je ostavio snažan utisak pred domaćom publikom.

Špancu je u prvom setu bio dovoljan jedan brejk, kod rezultata 1:1, da bi u narednom periodu rutinski posao priveo kraju.

U drugom setu koji je trajao skoro sat vremena, ponovo je "Karlitos" oduzeo servis rivalu, ali je Vašero odmah uzvratio. Ipak, Španac je na 4:4 bio smireniji i stigao do novog brejka, kojim je kasnije i potvrdio trijumf.

Alkaraz će se u finalu sastati sa Janikom Sinerom, koji je ranije bio bolji od Aleksandera Zvereva iz Nemačke.

Biće to prvi međusobni duel u 2026. godini, vodećeg na ATP listi i njegovog najbližeg pratioca.

Predstojeći meč imaće i dodatni značaj, jer će direktno odlučivati o prvom mestu na ATP rang listi od ponedeljka.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
