KLASIK ZA TITULU U MONTE KARLU! Alkaraz s pola gasa stigao kod Sinera! (VIDEO)
Španac i Italijan prvi put ove godine u borbi za trofej.
Španski teniser Karlos Alkaraz plasirao se u finale mastersa u Monte Karlu, pošto je u polufinalu savladao Valentina Vašeroa rezultatom 2:0 (po setovima 6:4, 6:4).
Vašero, koji je ovim turnirom napravio istorijski uspeh i obezbedio mesto među 20 najboljih na ATP listi, nije uspeo da iznenadi favorita, ali je ostavio snažan utisak pred domaćom publikom.
Špancu je u prvom setu bio dovoljan jedan brejk, kod rezultata 1:1, da bi u narednom periodu rutinski posao priveo kraju.
U drugom setu koji je trajao skoro sat vremena, ponovo je "Karlitos" oduzeo servis rivalu, ali je Vašero odmah uzvratio. Ipak, Španac je na 4:4 bio smireniji i stigao do novog brejka, kojim je kasnije i potvrdio trijumf.
Alkaraz će se u finalu sastati sa Janikom Sinerom, koji je ranije bio bolji od Aleksandera Zvereva iz Nemačke.
Biće to prvi međusobni duel u 2026. godini, vodećeg na ATP listi i njegovog najbližeg pratioca.
Predstojeći meč imaće i dodatni značaj, jer će direktno odlučivati o prvom mestu na ATP rang listi od ponedeljka.
