KLASIK ZA TITULU U MONTE KARLU! Alkaraz s pola gasa stigao kod Sinera! (VIDEO)

Španac i Italijan prvi put ove godine u borbi za trofej.

FOTO: Maria Laura Antonelli/AGF / Sipa Press / Profimedia

Španski teniser Karlos Alkaraz plasirao se u finale mastersa u Monte Karlu, pošto je u polufinalu savladao Valentina Vašeroa rezultatom 2:0 (po setovima 6:4, 6:4).

Vašero, koji je ovim turnirom napravio istorijski uspeh i obezbedio mesto među 20 najboljih na ATP listi, nije uspeo da iznenadi favorita, ali je ostavio snažan utisak pred domaćom publikom.

Špancu je u prvom setu bio dovoljan jedan brejk, kod rezultata 1:1, da bi u narednom periodu rutinski posao priveo kraju.

The DREAM final is set 🍿@carlosalcaraz ends Vacherot'S hopes 6-4 6-4 to reach back-to-back Monte Carlo finals and set up a clash with Sinner!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/OgdUACOQdE — Tennis TV (@TennisTV) April 11, 2026

U drugom setu koji je trajao skoro sat vremena, ponovo je "Karlitos" oduzeo servis rivalu, ali je Vašero odmah uzvratio. Ipak, Španac je na 4:4 bio smireniji i stigao do novog brejka, kojim je kasnije i potvrdio trijumf.

Alkaraz će se u finalu sastati sa Janikom Sinerom, koji je ranije bio bolji od Aleksandera Zvereva iz Nemačke.

Biće to prvi međusobni duel u 2026. godini, vodećeg na ATP listi i njegovog najbližeg pratioca.

Predstojeći meč imaće i dodatni značaj, jer će direktno odlučivati o prvom mestu na ATP rang listi od ponedeljka.

