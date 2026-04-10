RASPISAN KONKURS ZA STRANE STUDENTE: Stipendija od 15.000 dinara, uz besplatan smeštaj, ishranu, osiguranje
MINISTARSTVO prosvete, po osnovu bilateralnih sporazuma potpisanih sa 13 zemalja, raspisuje konkurs za dodelu stipendija za osnovne, master, doktorske studije ili stručno usavršavanje stranim državljanima.
Pored 15.000 dinara mesečno, stipendija obuhvata i besplatni smeštaj i ishranu u ustanovama studentskog standarda, osnovno zdravstveno osiguranje u skladu sa propisima i međunarodnim sporazumima, boravišnu vizu i priznavanje srednjoškolskih, odnosno visokoškolskih diploma.
Student zainteresovan za stipendiju obraća se instituciji zemlje čiji je državljanin koja je nadležna za ove poslove (ministarstva obrazovanja, vladine agencije) i koja sačinjava liste kandidata svoje zemlje, odnosno nominacije (glavna i rezervna lista) i dostavlja neophodnu dokumentaciju podnosilaca prijava.
Rok za dostavljanje liste kandidata i njihove dokumentacije Ministarstvu prosvete je 15. juli.
DIREKTOR POLICIJE VASILjEVIĆ: Čestitao Vaskrs patrijarhu i vernicima
10. 04. 2026. u 21:49
SUTRA JE VELIKA SUBOTA: Ove stvari ne smemo da radimo do ponoći, dobro obratite pažnju
10. 04. 2026. u 21:21
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
SAŠI OTKRIVENO TEŠKO OBOLjENjE Doktor ostao u čudu: "Ovo nisam video u zadnjih 20 godina"
"OD srednje škole muku mučim s tim..."
10. 04. 2026. u 09:52
