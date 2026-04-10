Društvo

RASPISAN KONKURS ZA STRANE STUDENTE: Stipendija od 15.000 dinara, uz besplatan smeštaj, ishranu, osiguranje

Branka Borisavljević

10. 04. 2026. u 15:26

MINISTARSTVO prosvete, po osnovu bilateralnih sporazuma potpisanih sa 13 zemalja, raspisuje konkurs za dodelu stipendija za osnovne, master, doktorske studije ili stručno usavršavanje stranim državljanima.

Foto: V. Danilov

Pored 15.000 dinara mesečno, stipendija obuhvata i besplatni smeštaj i ishranu u ustanovama studentskog standarda, osnovno zdravstveno osiguranje u skladu sa propisima i međunarodnim sporazumima, boravišnu vizu i  priznavanje srednjoškolskih, odnosno visokoškolskih diploma.

Student zainteresovan za stipendiju obraća se instituciji zemlje čiji je državljanin koja je nadležna za ove poslove (ministarstva obrazovanja, vladine agencije) i koja sačinjava liste kandidata svoje zemlje, odnosno nominacije (glavna i rezervna lista) i dostavlja neophodnu dokumentaciju podnosilaca prijava.

Rok za dostavljanje liste kandidata i njihove dokumentacije Ministarstvu prosvete je 15. juli.

