RASPISAN KONKURS ZA STRANE STUDENTE: Stipendija od 15.000 dinara, uz besplatan smeštaj, ishranu, osiguranje

MINISTARSTVO prosvete, po osnovu bilateralnih sporazuma potpisanih sa 13 zemalja, raspisuje konkurs za dodelu stipendija za osnovne, master, doktorske studije ili stručno usavršavanje stranim državljanima.

Pored 15.000 dinara mesečno, stipendija obuhvata i besplatni smeštaj i ishranu u ustanovama studentskog standarda, osnovno zdravstveno osiguranje u skladu sa propisima i međunarodnim sporazumima, boravišnu vizu i priznavanje srednjoškolskih, odnosno visokoškolskih diploma.

Student zainteresovan za stipendiju obraća se instituciji zemlje čiji je državljanin koja je nadležna za ove poslove (ministarstva obrazovanja, vladine agencije) i koja sačinjava liste kandidata svoje zemlje, odnosno nominacije (glavna i rezervna lista) i dostavlja neophodnu dokumentaciju podnosilaca prijava.

Rok za dostavljanje liste kandidata i njihove dokumentacije Ministarstvu prosvete je 15. juli.