ĐOKOVIĆ GLEDA S NEVERICOM! NJegov najveći rival se aktivirao! Igra na mastersu!

Niko nije mogao da se načudi.

Legendarni bivši španski teniser Rafael Nadal našao se u centru pažnje!

Međutim, "kralj šljake" nije u epicentru zbog "belog sporta" u kojem se proslavio, već zbog golfa! Nekadašnji broj jedan ATP liste boravi na čuvenom turniru Masters u Augusti, gde nije krio oduševljenje atmosferom.

- Osećaj je neverovatan, teško je porediti sa bilo čim drugim. To što niko nema telefon je sjajna ideja, svi su usmereni samo na ono što gledaju. Ovo mesto je magično - rekao je Nadal.

Najveći rival u istoriji srpskog tenisera Novaka Đokovića, koji je čak 11 puta osvajao Masters u Monte Karlu, priznaje da je ovaj spektakl u golfu pratio od malih nogu:

- Kao sportski fan, a posebno ljubitelj golfa, gledam ovaj turnir od malena. Sećam se svih tih dramatičnih trenutaka. Biti danas ovde i gledati uživo, to je zaista ostvarenje sna.

Stigao je Nadal da se našali i na svoj račun:

- Bolje da ne pokazujete moj zamah. Ali, lopta ipak ide pravo. Volim takmičenje i obožavam ovu igru. Golf mi je uvek bio način da se malo udaljim od svega, a da ipak ostanem u takmičarskom ritmu - rekao je Rafa uz osmeh.

Priznao je da nije uzimao časove golfa, već je tehniku razvio po sopstvenom receptu:

- Igram praktično kao da izvodim bekhend u tenisu. Imam određena ograničenja zbog tela, ali i pored toga uživam u izazovu i uvek želim da budem bolji - zaključio je Nadal.

