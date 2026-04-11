ĐOKOVIĆ GLEDA S NEVERICOM! NJegov najveći rival se aktivirao! Igra na mastersu!
Niko nije mogao da se načudi.
Legendarni bivši španski teniser Rafael Nadal našao se u centru pažnje!
Međutim, "kralj šljake" nije u epicentru zbog "belog sporta" u kojem se proslavio, već zbog golfa! Nekadašnji broj jedan ATP liste boravi na čuvenom turniru Masters u Augusti, gde nije krio oduševljenje atmosferom.
- Osećaj je neverovatan, teško je porediti sa bilo čim drugim. To što niko nema telefon je sjajna ideja, svi su usmereni samo na ono što gledaju. Ovo mesto je magično - rekao je Nadal.
Najveći rival u istoriji srpskog tenisera Novaka Đokovića, koji je čak 11 puta osvajao Masters u Monte Karlu, priznaje da je ovaj spektakl u golfu pratio od malih nogu:
- Kao sportski fan, a posebno ljubitelj golfa, gledam ovaj turnir od malena. Sećam se svih tih dramatičnih trenutaka. Biti danas ovde i gledati uživo, to je zaista ostvarenje sna.
Stigao je Nadal da se našali i na svoj račun:
- Bolje da ne pokazujete moj zamah. Ali, lopta ipak ide pravo. Volim takmičenje i obožavam ovu igru. Golf mi je uvek bio način da se malo udaljim od svega, a da ipak ostanem u takmičarskom ritmu - rekao je Rafa uz osmeh.
Priznao je da nije uzimao časove golfa, već je tehniku razvio po sopstvenom receptu:
- Igram praktično kao da izvodim bekhend u tenisu. Imam određena ograničenja zbog tela, ali i pored toga uživam u izazovu i uvek želim da budem bolji - zaključio je Nadal.
