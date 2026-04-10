Torte i kolači

ČOKO MALINA KOCKE: Desert koji osvaja na prvi zalogaj

Milena Tomasevic

10. 04. 2026. u 08:30 >> 07:54

Ako tražite poslasticu koja će oduševiti i najprobirljivija nepca – na pravom ste mestu. Čoko malina kocke su savršen spoj bogate čokolade i osvežavajućih malina, kombinacija kojoj je teško odoleti.

FOTO: Novosti

Sastojci

Podloga

  • 300 gr mlevenog keksa
  • 125 gr margarina
  • 5 kašika mleka

Fil

  • 500 gr smrznutih malina
  • 3 kašike šećera  
  • 2 vanilin šećera
  • 1 puding sa ukusom vanile
  • 300 ml vode

Čokoladni preliv

500 ml slatke pavlake

300 gr čokolade

Priprema

Sjedinite mleveni keks, otopljeni margarin i mleko, pa dobijenu smesu ravnomerno utisnite u pleh veličine 25 × 30 cm.

Maline stavite da se kuvaju sa 100 ml vode i šećerom. Nakon nekoliko minuta dodajte vanilin šećer i puding koji ste prethodno pazmutili u preostaloj vodi. Kuvajte dok se fil ne zgusne, pa ga prelijte preko podloge.

Slatku pavlaku zagrejte do ključanja, sklonite sa ringle i dodajte čokoladu. Mešajte dok se potpuno ne otopi i dobijete gladak preliv.

Ostavite da se čokoladni preliv malo prohladi, pa ga pažljivo sipajte preko sloja od malina.Kolač stavite u frižider da se dobro stegne, najbolje preko noći.

Uživajte!

