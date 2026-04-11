Srbija

DALIBOR MARKOVIĆ PALMA ČESTITAO VASKRS: Najvažniji su sloga i jedinstvo!

Zagorka Uskoković

11. 04. 2026. u 12:06

Potpredsednik Jedinstvene Srbije Dalibor Marković Palma čestitao je građanima Srbije najveći hrišćanski praznik Vaskrs sa željom da su im porodice žive, zdrave i na okupu.

Foto: Jedinstvena Srbija

- Da ovaj najveći praznik proslavljate sa svojom porodicom, sa svojim roditeljima, sa svojom decom, dekama i bakama i da se u vašim domovima raduje i slavi  Vaskrsenje Hristovo.U ovom turbulentnom vremenu najvažnije je da budemo složni i jedinstveni jer samo tako jedinstveni sa verom u Boga i Srpsku pravoslavnu crkvu možemo da postignemo i ostvarujemo sve  ciljeve. Hristos vaskrse! - poručio je Marković.

PAŽNJA VASKRS ULEPŠALA: Baka Velinku (87) sa Cera posetila delegacija iz Loznice
PAŽNJA VASKRS ULEPŠALA: Baka Velinku (87) sa Cera posetila delegacija iz Loznice

U Donjoj Sipulji na Ceru, jednom od najudaljenijih sela lozničkog kraja, gde odavno „curi“ stanovništvo, stare dane provodi starica Velinka Jovanović (87), koja, uz kokoške, brine o 15 ovaca i jaganjaca, ponosna na svoj domazet, prilično usamljena, ali još mentalno i fizički krepka, uprskos tome, kako kaže, „samo što preko nje nisu prelazile drljače“.

11. 04. 2026. u 09:16

