ZNAMENJE VERE I ZAHVALNOSTI: Na drumu Loznica-Valjevo u naselju Krst osvanuo veliki krst
UOČI vaskršnjih praznika u naselju Krst, koji je na međi sela Grnčare, Runjana , Korenite i Nedeljica, kraj magistralnog puta Valjevo Loznica, nadomak Loznice, postavljen je veliki pravoslavni krst sa prigodnom posvetom.
Podigli su ga meštani tog naselja, sa prijateljima, u znak ljubavi prema veri svojoj, zahvalnosti slavnim precima i u čast svih onih koji, i u ovo vreme, prolaze drumom.
Veliko znamenje ulepšalo je kraj, zaniljmivo je i milo mnogim prolaznicima, koji zastaju da ga bolje vide, a ljudi ovdašnjih sela su srećni, "jer je njihov Krst dobio dostojno znamenje za sva vremena".
