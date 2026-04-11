PREMINUO NOLAN: Proslavio se u hit serijalu o Betmenu (FOTO)

В.Н.

11. 04. 2026. u 20:35

Glumac filmova „Betmen počinje“ (Batman Begins) i „Dankerk“ (Dunkirk), Džon Nolan, je preminuo u 87. godini. Ova zvezda i stric slavnog reditelja Kristofera Nolana preminuo je danas, prenose mediji. Uzrok smrti britanskog glumca još uvek nije otkriven, prema pisanju lokalnog lista „Stratford-upon-Ejvon Herald“ (Stratford-Upon-Avon Herald).

ПРЕМИНУО НОЛАН: Прославио се у хит серијалу о Бетмену (ФОТО)

FOTO: Depositphotos

Džon je bio poznat po ulozi Daglasa Frederiksa, člana uprave kompanije „Vejn Enterprajzis“, u filmovima „Betmen počinje“ i „Uspon mračnog viteza“ (The Dark Knight Rises). Ovaj pozorišni veteran pojavio se u nekoliko blokbastera svog sinovca, uključujući kriminalistički triler iz 1998. godine „Pratioc“ (Following) i ratnu dramu „Dankerk“.

Godine 2013. glumio je Džona Grira u drugoj sezoni serije „Stalna meta“ (Person of Interest), koju je režirao njegov drugi sinovac, Džonatan. Kasnije je pomagao i iza kamere tokom pete i poslednje sezone serije.

Džon je tokom sedamdesetih godina prošlog veka glumio u raznim Bi-Bi-Sijevim (BBC) serijama, uključujući „Danijel Deronda“ i „Dumvoč“ (Doomwatch). Takođe se pojavio u Aj-Ti-Vijevoj (ITV) mini-seriji „Šabi Tajger“ (Shabby Tiger).

Poslednje Džonovo pojavljivanje bilo je 2024. godine u epizodi američke naučnofantastične serije „Dina: Proročanstvo“ (Dune: Prophecy). Pre nego što je ostvario proboj na filmu i televiziji, Džon je proveo dve godine u Kraljevskom Šekspirovom pozorištu (Royal Shakespeare Company). Nastupao je u poznatom pozorištu Ričmond i pojavljivao se na sceni sa trupom Rojal Kort (Royal Court Company).

Iza Džona su ostali supruga Kim Hartman i njihova deca Miranda i Tom.

(Kurir)

Drugi pišu

HOD OD MUKE KA SVETLOSTI: Narodni muzej Srbije ovu godinu posvetio je nacionalnom slikarstvu
OVU godinu Narodni muzej Srbije posvetio je nacionalnom slikarstvu. Prvo je na Sretenje otvorena izložba "Pioniri realizma - slikar Miloš Tenković (1849-1891)", a 10. maja, na Dan muzeja, povodom 150 godina rođenja Milana Milovanovića (1876-1946), pred publikom će se, posle 40 godina naći izbor iz opusa pionira srpskog impresionizma. Autor obe je Petar Petrović, muzejski savetnik i kustos Zbirke srpskog slikarstva 18. i 19. veka.

TRAG LIČNOG I UMETNIČKOG RAZVOJA: Prva samostalna izložba fotografija mlade umetnice Mine Kostadinović iz Leskovca
U Leskovačkom kulturnom centru(LKC) otvorena je izložba fotografija Mine Kostadinović, apsolventa na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, na studijskom programu vizuelne komunikacije – modul fotografija. Mina je kraj svojih studija obeležila prvim samostalnim predstavljanjem leskovačkoj publici na izložbi jednostavnog, ali slojevotog naziva „O Procesu“.

PRIPREMA SE „ŠPANSKA PITA“: Novi specijalitet za umetničke sladokusce iz „kuhinje“ Fondacije Mozzart

