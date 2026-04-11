PREMINUO NOLAN: Proslavio se u hit serijalu o Betmenu (FOTO)

Glumac filmova „Betmen počinje“ (Batman Begins) i „Dankerk“ (Dunkirk), Džon Nolan, je preminuo u 87. godini. Ova zvezda i stric slavnog reditelja Kristofera Nolana preminuo je danas, prenose mediji. Uzrok smrti britanskog glumca još uvek nije otkriven, prema pisanju lokalnog lista „Stratford-upon-Ejvon Herald“ (Stratford-Upon-Avon Herald).

FOTO: Depositphotos

Džon je bio poznat po ulozi Daglasa Frederiksa, člana uprave kompanije „Vejn Enterprajzis“, u filmovima „Betmen počinje“ i „Uspon mračnog viteza“ (The Dark Knight Rises). Ovaj pozorišni veteran pojavio se u nekoliko blokbastera svog sinovca, uključujući kriminalistički triler iz 1998. godine „Pratioc“ (Following) i ratnu dramu „Dankerk“.

Godine 2013. glumio je Džona Grira u drugoj sezoni serije „Stalna meta“ (Person of Interest), koju je režirao njegov drugi sinovac, Džonatan. Kasnije je pomagao i iza kamere tokom pete i poslednje sezone serije.

Džon je tokom sedamdesetih godina prošlog veka glumio u raznim Bi-Bi-Sijevim (BBC) serijama, uključujući „Danijel Deronda“ i „Dumvoč“ (Doomwatch). Takođe se pojavio u Aj-Ti-Vijevoj (ITV) mini-seriji „Šabi Tajger“ (Shabby Tiger).

Poslednje Džonovo pojavljivanje bilo je 2024. godine u epizodi američke naučnofantastične serije „Dina: Proročanstvo“ (Dune: Prophecy). Pre nego što je ostvario proboj na filmu i televiziji, Džon je proveo dve godine u Kraljevskom Šekspirovom pozorištu (Royal Shakespeare Company). Nastupao je u poznatom pozorištu Ričmond i pojavljivao se na sceni sa trupom Rojal Kort (Royal Court Company).

Iza Džona su ostali supruga Kim Hartman i njihova deca Miranda i Tom.

(Kurir)