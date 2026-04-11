Tenis

TUGUJE SRPSKI TENIS! Ovako nešto se dugo nije desilo!

Новости.онлине

11. 04. 2026. u 18:25

Očajne vesti za naš "beli sport".

ТУГУЈЕ СРПСКИ ТЕНИС! Овако нешто се дуго није десило!

Foto: Valery HACHE / AFP / Profimedia

Ženska teniska reprezentacija Srbije ostala je bez plasmana u Svetsku grupu, pošto je deklasirana od Francuske rezultatom 0:2!

Početni šokantni poraz od Švedske najavio je crne dane za ženski "beli sport", koji je samo potvrđen danas maksimalnim porazom, kojim su Srpkinje zvanično izgubile priliku da se domognu elite.

U prvom meču je talentovana Teodora Kostović naspram sebe imala Tiansou Rakatomanga Rajanou, 136. teniserku sveta.

Photo: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Uspela je naša predstavnica da osvoji prvi set pošto je dva puta oduzimala servis rivalki, ali je onda usledio jedan od najčudnijih setova u istoriji ženskog tenisa.

Viđeno je deset brejjkova u deset gemova, imala je Teodora i dve meč lopte, na kraju Francuskinja je slavila u taj-brejku, a potom i ubedljivo trijumfovala u odlučujućem za vođstvo "trikolorki".

Lola Radivojević je imala svoje prilike u duelu sa Elzom Žakemo, ali je Francuskinja slavila u tri seta i tako definitivno ostavila Srbiju bez plasmana u Svetsku grupu.

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu 

 

MEČ SEZONE U BERGAMU: Juve se bori za Ligu šampiona, Boginja provincije za mesto koje vodi u Evropu

MEČ SEZONE U BERGAMU: Juve se bori za Ligu šampiona, "Boginja provincije" za mesto koje vodi u Evropu