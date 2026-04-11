TUGUJE SRPSKI TENIS! Ovako nešto se dugo nije desilo!
Očajne vesti za naš "beli sport".
Ženska teniska reprezentacija Srbije ostala je bez plasmana u Svetsku grupu, pošto je deklasirana od Francuske rezultatom 0:2!
Početni šokantni poraz od Švedske najavio je crne dane za ženski "beli sport", koji je samo potvrđen danas maksimalnim porazom, kojim su Srpkinje zvanično izgubile priliku da se domognu elite.
U prvom meču je talentovana Teodora Kostović naspram sebe imala Tiansou Rakatomanga Rajanou, 136. teniserku sveta.
Uspela je naša predstavnica da osvoji prvi set pošto je dva puta oduzimala servis rivalki, ali je onda usledio jedan od najčudnijih setova u istoriji ženskog tenisa.
Viđeno je deset brejjkova u deset gemova, imala je Teodora i dve meč lopte, na kraju Francuskinja je slavila u taj-brejku, a potom i ubedljivo trijumfovala u odlučujućem za vođstvo "trikolorki".
Lola Radivojević je imala svoje prilike u duelu sa Elzom Žakemo, ali je Francuskinja slavila u tri seta i tako definitivno ostavila Srbiju bez plasmana u Svetsku grupu.
