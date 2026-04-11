RAT na Bliskom istoku ušao je u 43. dan, jer se operacije Izraela u Libanu, kao i raketiranje izraelske teritorije od strane Hezbolaha nastavljaju. Delegacije Teherana i Vašingtona stigle su u pakistansku prestonicu Islamabad na pregovore.

Netanjahu: Još traje kampanja protiv Irana, ostvarena istorijska dostignuća

Kampanja protiv Irana još nije završena, uprkos tome što su u dosadašnjem toku kampanje ostvarena "istorijska dostignuća", izjavio je danas izraelski premijer Benjamin Netanjahu.

Ormuz kamen spoticanja

Pitanje Ormuskog moreuza i dalje je jedna od glavnih spornih tačaka u pregovorima Irana i Sjedinjenih Američkih Država u Islamabadu, objavila je danas iranska agencija Tasnim.

Bagei optužuje SAD: Podstiču nasilje nad pregovaračima

PORTPAROL iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei optužio je danas pojedine aktere u Sjedinjenim Američkim Državama da u javnom diskursu pozivaju na nasilje i čak ubistva iranskih pregovarača u slučaju neuspeha pregovora.

Makron razgovarao sa Pezeškijanom

Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je danas da je u telefonskom razgovoru pozvao iranskog predsednika Masuda Pezeškijana da "iskoristi priliku" koju pružaju pregovori sa delegacijom Sjedinjenih Američkih Država u Islamabadu, kako bi se "otvorio put trajnoj deeskalaciji" sukoba.

Prva runda pregovora SAD i Irana završena nakon nešto manje od dva sata

Prva runda pregovora između delegacija Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Pakistanu završena je danas nakon nešto manje od dva sata, a očekuje se da naredna runda usledi nakon pauze za obrok, prenosi Al Džazira.

Kako se navodi, obe strane su tokom prve runde iznele svoje maksimalističke pozicije, a najveći napredak u razgovorima postignut je u vezi sa napadima Izraela na Liban, odmrzavanjem iranske imovine, i otvaranjem Ormuskog moreuza.

Tramp: SAD uništile iransku vojsku, mediji šire lažne vesti

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da su SAD "u potpunosti uništile" vojsku Irana, optužujući medije za širenje "lažnih vesti".

Katar: Iranski napadi su usporeni, ali nisu zaustavljeni

Portparol katarskog Ministarstva spoljnih poslova Madžed al Ansari izjavio je danas da su iranski napadi na zemlje u regionu Persijskog zaliva usporeni, ali da "nisu zaustavljeni".

Hezbolah se ne da: Udar na IDF u Libanu

Hezbolah je objavio snimke eliminacije izraelskih vojnika koji su se nalazili u kući u selu na jugu Libana.

U jeku primirja, pripreme za eskalaciju: Pakistanski vojni avioni u Saudijskoj Arabiji

Raspoređivanje pakistanskih vojnih aviona u Saudijsku Arabiju ukazuje na nivo poverenja između dve zemlje, dok regionalne sile već razmatraju moguće scenarije u slučaju neuspeha pregovora u Islamabadu.

Dolazak letelica pakistanskog ratnog vazduhoplovstva i transportnih aviona C-130 u Saudijsku Arabiju, o čemu je ranije danas saopštenje izdalo saudijsko Ministarstvo odbrane, predstavlja signal da se region priprema za potencijalnu eskalaciju, navodi Al Džazira.

Pakistanska vojska za sada nije komentarisala ove navode.

Ovo raspoređivanje označava prvu primenu Sporazuma o strateškoj uzajamnoj odbrani (SMDA), potpisanog između Rijada i Pakistana u septembru 2025. godine.

BELA KUĆA POTVRDILA: Vens se sastao sa iranskom delegacijom u Islamabadu

Bela kuća je potvrdila da se potpredsednik Amerike Džej Di Vens sastao lice u lice sa iranskom delegacijom.

Asošijeted pres, pozivajuću se na Belu kuću, navodi da su se potpredsednik Amerike i drugi američki zvaničnici lično sastali sa iranskom delagacijom u Islamabadu.

IZRAEL NE ODUSTAJE OD NAPADA NA LIBAN: Dronovi pogodili gradove na jugu

Libanska nacionalna novinska agencija (NNA) izvestila je o nekoliko novih izraelskih napada na jugu Libana.

Jedan napad dronom dogodio se u gradu El-Madžadel, dok je drugi ciljao automobil u Tebninu, saopštila je NNA, bez pominjanja žrtava.



Pregovori Irana i SAD u Islamabadu bi mogli biti nastavljeni i sutra

Tramp najavio da SAD počinju čišćenje Ormuskog moreuza od mina

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da Sjedinjene Američke Države počinju proces čišćenja Ormuskog moreuza "kao uslugu zemljama širom sveta, uključujući Kinu, Japan, Južnu Koreju, Francusku, Nemačku i mnoge druge", koje je optužio da "nemaju hrabrosti ni volje da same obave taj posao".

Iran negira da su američki brodovi prošli kroz Ormuz

Visoki vojni zvaničnik Irana negirao je da je bilo koji američki brod danas prošao kroz Ormuski moreuz, navodeći da se brod koji je pokušao da prođe vratio nakon upozorenja. Aksios je ranije preneo da je nekoliko brodova američke mornarice prošlo danas kroz Ormuski moreuz, u potezu koji nije bio koordinisan sa Iranom. (Više o tome pročitajte OVDE)

Mine u Ormuzu kamen spoticanja ili samo diverzija?

Vlada SAD, koja je više puta proglasila Ormuski moreuz otvorenim, smislila je gotovo savršeno opravdanje za de fakto blokadu: Iranci navodno ne mogu da obezbede bezbednost brodova jer ne znaju lokaciju mina koje su postavili. (Više o tome pročitajte OVDE)

Počeli pregovori u Islamabadu

Mirovni pregovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana počeli su danas u Islamabadu, saopštio je Kabinet pakistanskog premijera Šehbaza Šarifa, nakon njegovog sastanka sa potpredsednikom SAD Džej Di Vensom.

- Premijer je ponovio da Pakistan očekuje da nastavi sa pružanjem podrške obema stranama u postizanju napretka ka održivom miru u regionu - navodi se u saopštenju koje prenosi Tajms of Izrael.

Veliki ustupak SAD Iranu za otvaranje Ormuza

Visok iranski izvor izjavio je u subotu da su Sjedinjene Američke Države pristale da oslobode zamrznuta iranska sredstva koja se nalaze u Kataru i drugim stranim bankama, pozdravljajući taj potez kao znak „ozbiljnosti“ u postizanju dogovora sa Vašingtonom u razgovorima u Islamabadu.

Izvor, koji je želeo da ostane anoniman zbog osetljivosti teme, rekao je za Reuters da je odmrzavanje sredstava „direktno povezano sa obezbeđivanjem bezbednog prolaza kroz Ormuski moreuz“, što se očekuje kao ključno pitanje u pregovorima. Nije naveo ukupnu vrednost sredstava koja bi bila oslobođena.

Drugi iranski izvor naveo je da su Sjedinjene Američke Države pristale da oslobode šest milijardi dolara zamrznutih iranskih sredstava koja se nalaze u Kataru.

Iranska delegacija kod premijera Pakistana

Iranski pregovarači koji su putovali u Islamabad kako bi održali pregovore posredovane od strane Pakistana sa SAD-om održali su sastanak sa premijerom Pakistana Šahbazom Šarifom.

Iranska delegacija, predvođena predsednikom iranskog parlamenta Mohamadom Bakerom Kalibafom i uključujući ministra spoljnih poslova Abasa Arakčija, održala je sastanak sa premijerom.

Na današnjim sesijama, iranska delegacija namerava da proceni stav SAD i njihovo ispunjenje obaveza, nakon čega će biti doneta odluka u vezi sa pregovorima sa SAD.

Satelitski snimci iz Irana ne ulivaju nadu u mir

Iran gradi barikade i zemljane prepreke oko ključnog nuklearnog postrojenja u Isfahanu sa ciljem da oteža eventualne kopnene operacije Sjedinjenih Američkih Država ili Izraela radi zaplene zaliha visoko obogaćenog uranijuma, reklo je više bezbednosnih stručnjaka za britanski Telegraf.

Satelitski snimak iz Irana

Prema satelitskim snimcima na koje se pozivaju analitičari, tri ulaza u tunelski kompleks u Isfahanu blokirana su zemljanim nasipima, ogradama i gomilama šuta.

Izgradnja ovih prepreka, kako navode, počela je sredinom marta.

Pakistan se nada rešenju

Pakistanski ministar spoljnih poslova Ishak Dar izjavio je da se Islamabad nada konstruktivnom angažovanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana tokom mirovnih pregovora koji se održavaju u Pakistanu.

Kako je navedeno u saopštenju tog ministarstva, Dar je istakao da Pakistan želi da doprinese stvaranju uslova za "trajno i izdržljivo rešenje sukoba", nakon što je američka delegacija doputovala u pakistansku prestonicu, preneo je Rojters.

Američki obaveštajci: Iran ima hiljade balističkih raketa

Iran i dalje raspolaže sa hiljadama balističkih raketa i zadržava mogućnost da iz podzemnih skladišta ponovo aktivira i rasporedi deo lansirnih sistema, naveli su američki zvaničnici upoznati sa procenama obaveštajnih službi Sjedinjenih Američkih Država, objavio je "Volstrit džornal".

Iranske rakete

Prema tim procenama, iranski raketni arsenal je tokom sukoba značajno smanjen, ali i dalje uključuje više od 1.000 raketa srednjeg dometa, dok se deo lansera nalazi oštećen, skriven ili potencijalno popravljiv u podzemnim kompleksima.

Vens sleteo u Pakistan!

Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens stigao je u Pakistan na mirovne pregovore sa Iranom, rekao je pakistanski izvor za Rojters.

Avion američke vlade sa visokim američkim zvaničnicima sleteo je ranije danas u Islamabad. Prema navodima, američku delegaciju predvode specijalni izaslanici predsednika SAD Stiv Vitkof i Džared Kušner, koji su doputovali u pakistansku prestonicu kako bi učestvovali u razgovorima sa ciljem okončanja šestonedeljnog sukoba između Vašingtona i Teherana.

Pregovori u Islamabadu usledili su u trenutku kada se sukob već proširio na širi region Bliskog istoka. Sjedinjene Američke Države i Iran trebalo bi da započnu razgovore sa ciljem deeskalacije i mogućeg okončanja višenedeljnog rata, navode izvori.

Šta je sa novim ajatolahom?

Novi iranski vrhovni vođa ajatolah Modžtaba Hamnei navodno se oporavlja od teških povreda lica i nogu zadobijenih u vazdušnom napadu na kompleks vrhovnog vođe u Teheranu, u kojem je ubijen njegov otac i prethodnik Ali Hamnei.

Prema tim navodima, koji nisu nezavisno potvrđeni, Hamnei je ranjen na početku rata 28. februara, dok se od tada nije pojavljivao u javnosti niti su objavljivane njegove fotografije ili snimci.

Izvori tvrde da učestvuje u radu kroz audio-konferencije i u donošenju ključnih odluka. Navodno se i dalje nalazi u procesu oporavka, ali je mentalno aktivan, dok se njegova sposobnost procenjuje tako da u potpunosti može da obavlja funkciju vrhovnog vođe. Iranske vlasti nisu zvanično potvrdile detalje o njegovom zdravstvenom stanju.

U izveštaju je navedeno da je njegov otac, dugogodišnji iranski vrhovni vođa, poginuo u istom napadu, kao i više članova porodice, dok su pojedini američki izvori tvrdili da je Hamnei zadobio ozbiljne povrede, uključujući moguće gubitke ekstremiteta.

Amerikanci stigli u Islamabad

Avion američke vlade sa visokim američkim zvaničnicima sleteo je u Islamabad, gde će učestvovati u mirovnim pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, potvrdila su dva pakistanska izvora.

Pregovori Irana i SAD u Pakistanu

Kina naoružava Iran

Američke obaveštajne službe procenjuju da Kina razmatra isporuku sistema protivvazdušne odbrane Iranu u narednim nedeljama, kao i da Iran možda koristi primirje kao priliku za obnavljanje određenih sistema naoružanja uz pomoć ključnih stranih partnera, prenosi Si En En, pozivajući se na izvore.

Kako su navela tri neimenovana izvora upoznata sa obaveštajnim procenama, reč je o prenosivim raketnim sistemima zemlja –vazduh (MANPADS), koji su predstavljali pretnju niskoletećim američkim vojnim avionima tokom petonedeljnog rata u Iranu i mogli bi ponovo da se pojave u slučaju obnove sukoba.

Isporuka PNPAD-ova Iranu označila bi eskalaciju kineske podrške toj zemlji otkako su SAD i Izrael pokrenuli zajedničku vojnu kampanju u februaru.

Kineske kompanije su nastavile da prodaju Irancima sankcionisanu tehnologiju dvostruke namene koja im omogućava da nastave da proizvode oružje i unapređuju svoje navigacione sisteme, rekli su izvori, ali bi direktan transfer sistema naoružanja predstavljao novi nivo pomoći.

Dva izvora su za Si En En rekla da postoje naznake da Peking radi na usmeravanju pošiljki preko trećih zemalja kako bi prikrio njihovo pravo poreklo. Izvori su naveli da bi kineska strana takođe mogla da tvrdi da su sistemi PVO odbrambene, a ne ofanzivne prirode, što razlikuje njihovu podršku od ruske.

Moskva je pružala podršku iranskom režimu tokom celog rata u vidu razmene obaveštajnih podataka, što je pomoglo Iranu da proaktivno cilja američke trupe i sredstva na Bliskom istoku, podseća američki TV kanal.

Jedan od dobro upućenih izvora rekao je da Kina ne vidi nikakav strateški značaj u otvorenom ulasku u sukob i pokušaju da zaštiti Iran od SAD i Izraela. Umesto toga, Peking pokušava da se pozicionira kao kontinuirani prijatelj Irana, od čije nafte u velikoj meri zavisi, dok ostaje spolja neutralan.

Hezbolah opet u brutalnom napadu na izraelske položaje

Libanski pokret Hezbolah saopštio je da je izveo više napada na izraelske vojnike i naselja u severnom Izraelu i na jugu Libana, dok su se sirene za uzbunu oglasile u nekoliko pograničnih zajednica zbog sumnje na napad dronovima.

Kako je prenela libanska državna agencija NNA, Hezbolah je naveo da je "Islamski otpor" ponovo gađao izraelsko naselje Kirjat Šmona raketnom paljbom, kao i okupljanja izraelskih vojnika i vozila u mestima Al-Bijada i Šama. Gradovi Mansouri, Kalila i Hanija južno od Tira bili su izloženi artiljerijskom granatiranju uz lansiranje izviđačkih dronova, dok je, prema navodima agencije, izraelska vojska izvela napad na područje kružnog toka u gradu Kfar Reman.

Tramp: Ormuz će biti otvoren sa ili bez Irana

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da nije potreban "rezervni plan" ukoliko mirovni pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Pakistanu ne budu uspešni.

- Ne treba vam rezervni plan. Vojska je poražena. Njihova vojska je nestala. Degradirali smo skoro sve. Imaju vrlo malo raketa. Imaju vrlo malo proizvodnih kapaciteta. Snažno smo ih udarili - rekao je Tramp novinarima u Vašingtonu, uoči puta za Šarlotsvil u Virdžiniji, prenosi američki portal Hil.

Na pitanje da li će današnji razgovori biti jedina prilika da se posreduje u okončanju rata, Tramp je rekao: "Ne znam, ne mogu vam reći. Moram da vidim šta će se desiti sutra".

On je rekao da potpredsedniku SAD Džej Di Vensu želi "sreću" u pregovorima i da je pred njim "veliki zadatak".

BONUS VIDEO: Oštećena ambasada Srbije u Teheranu u bombardovanju