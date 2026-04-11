VRTEŠKA SE NASTAVLJA! Imenjaci napravili isti potez - nova smena trenera u Superligi Srbije?!
Prethodno je Takis Lemonis dobio otkaz u Nišu.
Nedavno je Radnički iz Niša smenio grčkog stručnjaka i na njegovo mesto danas imenovao Marka Neđića, doskorašnjeg šefa struke Grafičara.
Sada će po svemu sudeći isti potez napraviti i imenjak kluba sa Čaira, Radnički 1923, koji će se najverovatnije rastati sa Božidarom Bandovićem.
Otkaz će uslediti posle serije loših rezultata Kragujevčana. Iako zvanična potvrda iz kluba još nije stigla, već duže vreme se nagoveštavao ovakav epilog. Posle plasmana u plej-aut, sve su glasnije bile spekulacije o promeni trenera, a remi bez golova protiv Čukaričkog dodatno je pojačao priče o imenovanju novog šefa struke.
Kako prenose beogradski mediji, saradnja je završena posle svega deset utakmica i oko tri meseca rada, a Bandovićev mandat u Kragujevcu okončan je u trenutku kada se ekipa nalazi u borbi za opstanak u fudbalskoj eliti.
Do kraja prvenstva ostalo je još sedam kola, a Radnički 1923 očekuje težak zadatak da obezbedi superligaški status.
