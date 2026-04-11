BLAMAŽA KAKVA SE NE PAMTI! Milan pomižen na San Siru, crno-beli priredili senzaciju! (VIDEO)
Veliki udarac za roso-nere i definitivni oproštaj od šampionskih ambicija.
Fudbaleri Milana poraženi su večeras na San Siru od Udinezea rezultatom 0:3 (0:2) u utakmici 32. kola Serije A.
Gosti su poveli autogolom Davide Bartesagija u 27, drugi gol postigao je Jirgen Ekelenkamp u 37, a konačan rezultat postavio je Artur Ata u 71. minutu.
Srpski reprezentativac Strahinja Pavlović odigrao je ceo meč za domaćina, koji je ovim porazom sveo na teoriju šanse da prestigne gradskog rivala Inter i osvoji šampionsku titulu.
Milan je sada treći na tabeli sa 63 boda, dok je Udineze na 10. poziciji sa 43 poena.
