POSLE VELIKOG NEUSPEHA! Oglasio se selektor Srbije, ovim rečima je objasnio eliminaciju!
Srpske teniserke nisu uspele da se plasiraju u plej-of za Svetsku grupu.
Porazima Teodore Kostović i Lole Radivojević, ženska teniska reprezentacija Srbije ostala je bez plasmana u elitni rang Bili Džin King kupa.
Francuska je deklasirala Srpkinje sa 2:0, pa je posle neuspeha u mečevima sa Švedskom, naša selekcija prokockala obe prilike da se domogne elite.
Tako će srpske teniserke sledeće godine takođe igrati u Evro-afričkoj grupi 1. Podsetimo, kao prvoplasirani tim A grupe Evro-afričke grupe 1 igrala je naša reprezentacija najpre protiv prvoplasiranog tima D grupe, Švedske i izgubila - 1:2, a zatim je poklekla u odlučujućem meču protiv Francuske.
Selektor Dušan Vemić izveo je na teren isti sastav kao protiv Šveđanki, ali ni Teodora ni Lola nisu uspele da upišu trijumf.
"Na našu žalost nismo uspeli da se kvalifikujemo za plej-of. Malo je falilo iskustva, sportske sreće, ali nije manjkalo požrtvovanosti i borbe. Nažalost, to nije bilo dovoljno ovog puta. Svih pet reprezentativki i ceo stručni štab su učinili sve da pobedimo. Zaista mi teško pada ovaj poraz, jer smo igrom zaslužili da idemo dalje. Nažalost, moramo da čekamo do sledećeg aprila za novu priliku i dokazivanje kvaliteta naših teniserki. Iskreno, mnogo mi je žao naših igračica koje su mlade, imaju svetlu budućnost, a iskusile su poraz na ovakav način", rekao je selektor Vemić po završetku takmičenja u Portugalu.
BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu
Komentari (0)