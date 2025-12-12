Srbija

ISKLJUČENJA STRUJE: Za vikend radovi na mreži u Požarevcu

Dušanka Novković

12. 12. 2025. u 11:07

POŽAREVAC – U subotu i nedelju, 13. i 14. decembra, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi grada Požarevca ostati bez struje.

D. Novković

U subotu, od 7 do 14.30, struju neće imati deo Ulice Cane Babović – sokak Dositejeva, a od  8 do 15 trafo-oblast Nabrđe 2 – deo prema Bratincu. U nedelju, od 7 do 14.30, bez struje će biti Đerdapska i deo Dunavske 93-133. U slučaju lošeg vremena, navedeni radovi biće odloženi.

