ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Braničevskom okrugu

POŽAREVAC – U sredu, 10. decembra, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

D.N.

U periodu od 7.30 do 14.30, struju neće imati naselje Bratinac - deo od Doma prema spomeniku i od Doma prema Nabrđu, sa svim bočnim ulicama. U istom terminu bez struje će ostati i deo Nabrđa kod Malog Crnića - ulice Borisa Kidriča, Karavilkina i Radomirova. Od 8 do 14 sati sa mreže će biti isključena i naselja kod Velikog Gradišta - Kumane, Topolovnik, Kisiljevo, Popovac, deo Kalinovca, Biskuplje, Đurakovo i Popovac.