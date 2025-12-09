Srbija

ISPISAN ČOVEKOLJUBLJEM: Roman "Nevidljivi" spasitelji pred Šapčanima

В Митрић

09. 12. 2025. u 10:15

Dragan Damjanović predstavio novi roman u Šabačkom pozorištu.

ИСПИСАН ЧОВЕКОЉУБЉЕМ: Роман Невидљиви спаситељи пред Шапчанима

V Mitrić

tokova i likova vodi na prostore Kosova i Metohije, što je prirodno, jer je to autorov zavičaj, koji je duboko utkan u njegovo biće, budući da se u njemu formirao kao čovek. Time je autor u roman uneo plemenitu toplinu, koja mu dodatno daje određenu emocionalnu dubinu i autentičnost.

Roman je obogaćen nenametljivim autobiografskim i putopisnim elementima. Među njegovim stranicama smeštene su priče protkane autorovim ličnim sećanjima i unutrašnjim doživljajima. Te aspekte sopstvenog životnog puta, pisac je uobličio u umetnički oblik, tako da su pojedini autobiografski motivi pretočeni u književni narativ i bili inspiracija za razvoj likova i radnji.

Snagu književnog izraza romanu daju precizne i lepo formulisane rečenice, likovi sa jasnim emocijama, dinamičan narativni tok, njegova dubina i idejna slojevitost. Sve to rezultat je dugog, strpljivog i predanog rada autora. Čitaoci će uvideti koliko je truda, znanja i emocija autor uložio u ovo delo.

