Teroristička organizacija ANTIFA želi da oskrnavi mural posvećen ČARLI KIRKU!

Antifa, poznata po haosu, nasilju i političkom ekstremizmu, ponovo je u fokusu javnosti nakon što je pokušala da oskrnavi mural posvećen Čarliju Kirku – američkom publicisti i aktivisti koji je više puta isticao poštovanje prema Srbiji, njenom identitetu i pravu na suverenitet.

Foto: Printskrin Turning Point USA

Antifa, čiji se pripadnici širom sveta pojavljuju maskirani i organizovani u crnim blokovima, već godinama sprovodi destruktivne akcije pod izgovorom „antifašizma“. Ista matrica prepoznata je i kod domaćih blokadera, koji svoje političko delovanje zasnivaju na uličnom pritisku, ideološkoj agresiji i stalnom pokušaju da uruše institucije države.

Antifa protiv Srbije

Propaganda Antife usmerena je i ka Srbiji. Godinama se naš narod optužuje za opsadu Sarajeva, zločine u Bosni i Hercegovini i na Kosovu i Metohiji.

Njihova taktika obuhvata ulične sukobe, napade na političke protivnike, uništavanje imovine i izazivanje nereda.

Svedoci smo da Antifa koristi nasilje kao ustaljeni metod delovanja, a njihova parola „borba protiv fašizma“ zapravo se pretvara u brutalnu represiju prema svakome ko misli drugačije.

U ovom slučaju reč je o Čarliju Kirku, mladom suverenisti i antiglobalisti koji je istrajno branio tradicionalne i porodične vrednosti, a istovremeno pokazivao iskreno poštovanje prema Srbiji i njenom narodu.

Podsećamo, na jednoj fasadi u centru Beograda osvanuo je mural posvećen Čarliju Kirku, mladom patrioti i borcu za istinu koji je tragično stradao od ruke anarhista 10. septembra ove godine. Ovaj mural, bio je trn u oku i meta vandalskog napada Antife.

Takođe, na Novom Beogradu oslikan je i drugi mural posvećen Čarliju Kirku, i upravo on je postao sledeća meta Antife. Posle prvog vandalskog napada, sada se isti krugovi ekstremnih aktivista spremaju da obrišu lice čoveka koji je otvoreno podržavao Srbiju.

Dok se kriju iza crnih maski, njihova jedina stvarna namera jeste da unište svaki simbol suverenizma i tradicionalnih vrednosti u koje je Kirk verovao.

nsuzivo.rs