PRIKUPLJENO 56 JEDINICA KRVI: Odličan odziv davalaca u Paraćinu (FOTO)

AKCIJE dobrovoljnog dvalaštva krvi koje se organizuju u paraćinskim srednjim školama uvek daju solidne rezultate, pa je tako bilo i na poslednjoj održanoj u Ekonomsko-trgovinskoj školi.

Foto: Z. Rašić

Pozivu ovdašnjeg Crvenog krsta odazvali su se ne samo zaposleni u obrazovnim ustanovama, već i punoletni učenici i ostali građani, tako da je ukupno prikupljeno 56 jedinica krvi. Donora je bilo iz sve četiri srednje škole tom gradu.

Foto: Priatna arhiaa

Posebna zanimljivost ove akcije bila je što je krv, između ostalih, darivao i Miroslav Mitrović zaposlen u CK Paraćin, jedan od organizatora doniranja krvi u Paraćinu.

Ovom prilikom on je najdragoceniju tečnost dao 29. put.