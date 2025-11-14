Srbija

PRIKUPLJENO 56 JEDINICA KRVI: Odličan odziv davalaca u Paraćinu (FOTO)

Зорана Рашић
Zorana Rašić

14. 11. 2025. u 12:25

AKCIJE dobrovoljnog dvalaštva krvi koje se organizuju u paraćinskim srednjim školama uvek daju solidne rezultate, pa je tako bilo i na poslednjoj održanoj u Ekonomsko-trgovinskoj školi.

Foto: Z. Rašić

Pozivu ovdašnjeg Crvenog krsta odazvali su se ne samo zaposleni u obrazovnim ustanovama, već i punoletni učenici i ostali građani, tako da je ukupno prikupljeno 56 jedinica krvi. Donora je bilo iz sve četiri srednje škole  tom gradu.

Posebna zanimljivost ove akcije bila je što je krv, između ostalih, darivao i Miroslav Mitrović zaposlen u CK Paraćin, jedan od organizatora doniranja krvi u Paraćinu.

Ovom prilikom on je najdragoceniju tečnost dao 29. put.

Novosti Google News
Fudbal
