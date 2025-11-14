PRIKUPLJENO 56 JEDINICA KRVI: Odličan odziv davalaca u Paraćinu (FOTO)
AKCIJE dobrovoljnog dvalaštva krvi koje se organizuju u paraćinskim srednjim školama uvek daju solidne rezultate, pa je tako bilo i na poslednjoj održanoj u Ekonomsko-trgovinskoj školi.
Pozivu ovdašnjeg Crvenog krsta odazvali su se ne samo zaposleni u obrazovnim ustanovama, već i punoletni učenici i ostali građani, tako da je ukupno prikupljeno 56 jedinica krvi. Donora je bilo iz sve četiri srednje škole tom gradu.
Posebna zanimljivost ove akcije bila je što je krv, između ostalih, darivao i Miroslav Mitrović zaposlen u CK Paraćin, jedan od organizatora doniranja krvi u Paraćinu.
Ovom prilikom on je najdragoceniju tečnost dao 29. put.
RUSI OBJAVILI SPISAK NAJVEĆIH NEPRIJATELjA: Evo na kom je mestu Hrvatska
RUSKI ski list „Vzgljad“ sastavio je i u utorak objavio „Rejting neprijateljskih vlada“ kako bi pokazao razliku između država koje se svesno suprotstavljaju Rusiji i onih koje su na tu odluku „protiv njihove volje naterale spoljnopolitičke okolnosti“, prenosi Slobodna Dalmacija.
14. 11. 2025. u 16:54
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
Policija uletela na svadbu, HAPSI MLADU - a tek objašnjenje! Ovo je LUDNICA (VIDEO)
ČAK i na najlepšim svadbama ponekad se dese nepredviđene situacije, sitne greške ili čak veći incidenti.
14. 11. 2025. u 16:23
Komentari (0)