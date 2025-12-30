PREVARA ZA KOJU DO SADA NISTE ČULI: Otac i sin godinama jeli u restoranima, nikada nisu platili - Rekli bi samo ovo!
POLICIJA u francuskom Toulonu razotkrila je višegodišnju prevaru koju su sprovodili otac i sin. Tokom tri godine, ovaj dvojac oštetio je oko stotinu restorana tako što nije plaćao račune. Njihova dela nisu bila posledica siromaštva - radilo se o dobro planiranoj prevari.
U restoranima su se ponašali kao istinski gosti – naručivali su kompletan obrok, uključujući predjelo, glavno jelo, desert i bocu vina. Računi su obično iznosili između 80 i 150 evra. Kada bi došao trenutak plaćanja, kartica bi “iznenada” prestala da radi, a otac bi se izvinjavao i objašnjavao tehničke probleme. Sin bi potom odlazio do bankomata, gde bi se isti scenario ponovio.
Kao znak dobre volje, ostavljali su ličnu kartu ili karticu zdravstvenog osiguranja kao garanciju da će vratiti dug, ali se nikada nisu vraćali. Restorane nisu birali nasumično – otac je pažljivo proučavao recenzije i tražio lokacije poznate po ljubaznom osoblju, što im je omogućavalo da prevara uspeva više puta.
Dodatno, otac bi nakon svake prevare prijavljivao krađu ličnih dokumenata i dobijao nove, čime bi mogli ponovo da varaju u drugim restoranima.
Iako mnogi vlasnici restorana nisu odmah reagovali, priče o neobičnom dvojcu počele su da se šire među ugostiteljima. Na kraju, policija je pokrenula istragu, identifikovala i uhapsila oca i sina, čime je okončana njihova “gurmanska” prevarantska turneja. Ovoga puta, račun će morati da plate pred sudom.
(Telegraf)
