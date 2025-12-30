NE, NE, SAMO TO NE! Užasna povreda Nikole Jokića (VIDEO)

NIKOLA Jokić je doživeo tešku povredu.

Foto AP

Naime, poraz Denvera na Floridi je ostao u senci povrede najboljeg košarkaša današnjice. Košarkaš Majamija Haime Hakez odgurnuo je Spensera Džonsa, koji je slučajno ispružio nogu i nagazio Nikolu Jokića. Srpski centar je bio sa obe noge na parketu, zbog čega je došlo do hiperekstenzije kolena.

Povreda je bila veoma bolna, što se videlo po Nikolinoj reakciji. Pao je ispod koša, odmah se uhvatio za koleno i previjao se od bolova.

Igra se nije zaustavila, Majami je postigao koš, a Denver uputio poslednji šut u završnim sekundama, a potom je Dejvid Adelman ušao na teren kako bi video šta je sa srpskim igračem.

Ustali su svi igrači sa klupe Denvera, Nikola klimnuo glavom da može sam, ali su mu pomogli da ustane, pa je jedva hodao i u bolovima nekako došao do svlačionice, tokom drugog poluvremena nije bio ni na klupi.

Nikola Jokic suffers concerning knee injury…



By video, expecting hyperextension bone bruise. Will miss time (weeks) but hoping ACL spared and not season ending.

More NBA injury analysis to come at https://t.co/uyUp5y42lE pic.twitter.com/E99pnEt3QJ — David J. Chao - ProFootballDoc (@ProFootballDoc) December 30, 2025

Ovo je katastrofalan udarac za Denver, koji je ostao bez najboljeg košarkaša na svetu i to u trenutku kada su već van tima zbog povrede butine Eron Gordon, levog zgloba Kristijan Braun i desnog kolena Kema Džonsona.

Jokić je u trenutku povrede imao 21 poen, osam asistencija i pet skokova. U dosadašnjem toku sezone prosečno je postizao 29,9 poena, uz 12,4 skoka i 11,1 asistenciju.