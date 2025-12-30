VELIKI RAST PLATA U 2026. I 2027: Vučić najavio šta čeka građane - fenomenalne vesti
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je se u narednoj godini očekuje ogroman skok plata.
Prosečna plata u oktobru je 945 evra, očekujemo da bude preko 1.000 evra u decmebru 2025. U decembru 2026 verujemo da će biti mnogo veća, i da ćemo kraj 2027. dočekati sa 1.400 evra, jer očekujemo veliki rast u 2026 i 2027. godini. Ono što je meni važno, povećali smo minimalne zarade, što nosi svoj određeni rizik.
- Borili smo se trudili da dovodimo kompanije i zapošljavamo ljude.
