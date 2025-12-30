Politika

VELIKI RAST PLATA U 2026. I 2027: Vučić najavio šta čeka građane - fenomenalne vesti

V.N.

30. 12. 2025. u 16:32

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je se u narednoj godini očekuje ogroman skok plata.

ВЕЛИКИ РАСТ ПЛАТА У 2026. И 2027: Вучић најавио шта чека грађане - феноменалне вести

Foto: P. Mitić/N. Skenderija

Prosečna plata u oktobru je 945 evra, očekujemo da bude preko 1.000 evra u decmebru 2025. U decembru 2026 verujemo da će biti mnogo veća, i da ćemo kraj 2027. dočekati sa 1.400 evra, jer očekujemo veliki rast u 2026 i 2027. godini. Ono što je meni važno, povećali smo minimalne zarade, što nosi svoj određeni rizik. 

- Borili smo se trudili da dovodimo kompanije i zapošljavamo ljude.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KADA SAM SAZNALA DA SAM TRUDNA, VEĆINA NJIH ME JE ZABORAVILA: Aleksandra Prijović brutalno iskrena - Bila sam jako tužna

KADA SAM SAZNALA DA SAM TRUDNA, VEĆINA NjIH ME JE ZABORAVILA: Aleksandra Prijović brutalno iskrena - "Bila sam jako tužna"