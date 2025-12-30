"PONOSAN SAM NA ZAKON KOJI SMO DONELI" Vučić o inicijativi "Svoj na svome" - Danas do 15 sati imamo 501.593 prijava za legalizaciju!
"DANAS do 15 sati imamo 501.593 prijava za legalizaciju", objavio je predsednik Srbije na svojoj godišnjoj konferenciji.
- Ja sam ponosan na zakon koji smo doneli, na jednu izuzetnu i izvanrednu ideju, to pokazuje interesovanje građana - preko pola miliona prijava imamo do ovog trenutka - rekao je Vučić na godišnjoj konferenciji u Kući eUprave.
On je zamolio građane da što pre predaju svoje prijave, dodajući da je država već počela da priprema rešenja u slučajevima koji su potpuno čisti.
Vučić je pokazao primere kako izgledaju potvrde o evidentiranju nepokretnosti i dodao je da će država probati da do maja i juna reši više od 400 do 500 hiljada zahteva.
- Time mi dobijamo mnogo, time ti građani dobijaju mnogo, dobijaju mogućnost i stavljanja pod hipoteku, uzimanja kredita, svoj su na svome konačno, mogu da učestvuju ili da organizuju, od testamentalnog nasleđivanja ugovora do svega drugog, svako će biti svoj na svome i kao što vidite, princip funkcioniše - rekao je Vučić.
Dodao je da će građani dobiti potvrde kakve je prikazao.
- Imaće potpuno drugačija prava i moćiće i svojoj deci, i svojim unucima, i svojim roditeljima, jednom za svagda da kažu 'mi smo svoji na svome - zaključio je Vučić.
