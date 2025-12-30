Politika

"PONOSAN SAM NA ZAKON KOJI SMO DONELI" Vučić o inicijativi "Svoj na svome" - Danas do 15 sati imamo 501.593 prijava za legalizaciju!

В.Н.

30. 12. 2025. u 16:45

"DANAS do 15 sati imamo 501.593 prijava za legalizaciju", objavio je predsednik Srbije na svojoj godišnjoj konferenciji.

ПОНОСАН САМ НА ЗАКОН КОЈИ СМО ДОНЕЛИ Вучић о иницијативи Свој на своме - Данас до 15 сати имамо 501.593 пријава за легализацију!

Ilustracija/Foto: Nenad Zivanovic

- Ja sam ponosan na zakon koji smo doneli, na jednu izuzetnu i izvanrednu ideju, to pokazuje interesovanje građana - preko pola miliona prijava imamo do ovog trenutka - rekao je Vučić na godišnjoj konferenciji u Kući eUprave.

On je zamolio građane da što pre predaju svoje prijave, dodajući da je država već počela da priprema rešenja u slučajevima koji su potpuno čisti.

Vučić je pokazao primere kako izgledaju potvrde o evidentiranju nepokretnosti i dodao je da će država probati da do maja i juna reši više od 400 do 500 hiljada zahteva.

- Time mi dobijamo mnogo, time ti građani dobijaju mnogo, dobijaju mogućnost i stavljanja pod hipoteku, uzimanja kredita, svoj su na svome konačno, mogu da učestvuju ili da organizuju, od testamentalnog nasleđivanja ugovora do svega drugog, svako će biti svoj na svome i kao što vidite, princip funkcioniše - rekao je Vučić.

Dodao je da će građani dobiti potvrde kakve je prikazao.

- Imaće potpuno drugačija prava i moćiće i svojoj deci, i svojim unucima, i svojim roditeljima, jednom za svagda da kažu 'mi smo svoji na svome - zaključio je Vučić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
CEO SVET JE OVO ČEKAO! Otkriveno kako je Nikola Jokić, da li su pukli ligamenti kolena i koliko će ga ova povreda koštati!

CEO SVET JE OVO ČEKAO! Otkriveno kako je Nikola Jokić, da li su pukli ligamenti kolena i koliko će ga ova povreda koštati!