GOTOVO JE! Srđan Blagojević ima novi klub i to koji

30. 12. 2025. u 10:14

ČEKA se samo zvanična potvrda!

Srpski trener Srđan Blagojević preuzima kormilo ruskog prvoligaša Rubin Kazanja, prenose ruski mediji, čime počinje novo poglavlje u njegovoj trenerskoj karijeri.

Bivšeg trenera Partizana, odlučio je da prihvati ponudu Rubina iz Kazanja i oisne se u novu avanturu. Spekulacije o imenima srpskih trenera koji bi mogli da preuzmu Rubin trajale su poslednjih nedelja, a odluka je konačno pala na perspektivnog stručnjaka iz Srbije, pišu Rusi.

Prethodno je Blagojević bio ponuđen i Spartaku, ali su u Moskvi procenili da on nije pravi kandidat za naslednika Dejana Stankovića.

Rubin Kazanj trenutno se nalazi na sedmoj poziciji ruske Premier lige sa 23 boda iz 18 odigranih utakmica. Njegov prvi meč na klupi nove ekipe nakon zimske pauze trebalo bi da bude gostovanje Dinamu Mahačkali, što će predstavljati prvi test za novog trenera.

