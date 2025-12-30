"DA SE NIKAD NE PONOVI 1999. GODINA" Vučić najavio velika ulaganja u policiju i vojsku: Svako ko pomisli da nas napadne, moraće da razmisli

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je na godišnjoj konferenciji da će specijalne policijske jedinice biti bolje opremljene.

Foto: Tanjug

- Specijalne policijske jedinice, sinoć smo do 1 vodili razgovore, biće neuporedivo bolje opremljene. I žandarmerija i SAJ i policijka brigada, SBPOK, UKP, sve koji rade na terenu, verujem da će ljudi biti zadovljoniji. Potpisali smo za vojsku pre dva dana ugovore od nekoliko milijardi. Treba da se osećate sigurno, proizvodimo sve za našu vojsku, kupujemo sve što je potrebno da bi zaštitili naše nebo i u naredne 3 godine ćemo napraviti mešavinu sistema, višeslojne i višetsruke odbrane sistema naoružanja. U smislu PVO, Srbija će biti jedna od najopremljenijih zemalja u Evropi. Biće dodatnih povećanja plata tokom sledeće godine, mimo ovih 5,1 posto. Teško je doneti bilo šta u zemlju s obzirom da smo okruženi zemljama NATO. Kupujemo od raznih zemalja i biramo najbolje. Imamo najbolje stručnjake koji biraju iz svih zemalja najbolje.

Ponovio je da smo jedina zemlja koja smo vojno neutralna, i da je to ponos svih građana.

- Imamo bitne stručnjake, da se nikada ne ponovi 1999. godina. Svako ko pomisli da napadne Srbiju, mnogo puta će razmisliti o tome. Naša Vojska je snažnija nego što je ikada bila.