"DA SE NIKAD NE PONOVI 1999. GODINA" Vučić najavio velika ulaganja u policiju i vojsku: Svako ko pomisli da nas napadne, moraće da razmisli
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je na godišnjoj konferenciji da će specijalne policijske jedinice biti bolje opremljene.
- Specijalne policijske jedinice, sinoć smo do 1 vodili razgovore, biće neuporedivo bolje opremljene. I žandarmerija i SAJ i policijka brigada, SBPOK, UKP, sve koji rade na terenu, verujem da će ljudi biti zadovljoniji. Potpisali smo za vojsku pre dva dana ugovore od nekoliko milijardi. Treba da se osećate sigurno, proizvodimo sve za našu vojsku, kupujemo sve što je potrebno da bi zaštitili naše nebo i u naredne 3 godine ćemo napraviti mešavinu sistema, višeslojne i višetsruke odbrane sistema naoružanja. U smislu PVO, Srbija će biti jedna od najopremljenijih zemalja u Evropi. Biće dodatnih povećanja plata tokom sledeće godine, mimo ovih 5,1 posto. Teško je doneti bilo šta u zemlju s obzirom da smo okruženi zemljama NATO. Kupujemo od raznih zemalja i biramo najbolje. Imamo najbolje stručnjake koji biraju iz svih zemalja najbolje.
Ponovio je da smo jedina zemlja koja smo vojno neutralna, i da je to ponos svih građana.
- Imamo bitne stručnjake, da se nikada ne ponovi 1999. godina. Svako ko pomisli da napadne Srbiju, mnogo puta će razmisliti o tome. Naša Vojska je snažnija nego što je ikada bila.
Preporučujemo
BRISEL I NATO SE OVOME NISU NADALI Ruska odluka drma Evropu: Brigada marinaca posataje divizija na vratima EU (VIDEO)
VOJNO-politička situacija između Rusije i evropskih država ulazi u fazu opasne eskalacije. Moskva je iznenada donela odluku da postojeću 336. gardijsku brigadu mornaričke pešadije, stacioniranu u Kalinjingradskoj oblasti, reorganizuje i podigne na nivo divizije.
30. 12. 2025. u 20:45
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
UMRO NAJTEŽI ČOVEK NA SVETU: Sa 600 kilograma ušao u istoriju - borio se da smrša, ali bolest je presudila
DRŽAO je Ginisov rekord za najtežeg čoveka na planeti...
30. 12. 2025. u 18:15
Komentari (0)