VIŠE NEGO PREPOLOVLJEN BROJ LICA NA LISTI ČEKANJA Vučić: Ulažemo u ljude, renovirali ili izgradili smo 152 zdravstvena objekta
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, obraća se građanima naše zemlje. On je govorio u svom godišnjem obraćanju o situaciji u zdravstvu.
- Naš budžet za zdravstvo je blizu 5 milijardi, ogroman novac koji trošimo. Ministarstvo za javna ulaganja, infrastrukture, RFZO, koji ne vidite direktno u budžetu MInistarstva zdravlja. Ulažemo u nove objekte u ljude i ponosan sam na to što je Ministarstvo radilo na povratku ljudi iz inostranstva. Napravićemo posebne subvencije za ljude iz inostranstva za svaki posao, da želimo svo iskustvo koje su stekli da mogu da ga primene u našoj zemlji. To nam je važno za istok Srbije ali i svuda u Srbiji. Opustela su nam sela.
- Igradili smo velelkepne bolnice, izgledaju kao svemirski broodvi, od KC Beograd, KC Niš, gradimo Tiršovu 2, porodiliše u Beogradu i Nišu i sve nove zgrade, negde rekonstrukcije. Mi smo 152 objekta renovirali ili izgradili, gradimo 9 bolnica u ovom trenutku, mnogo domova zdravlja, povećavaćemo plate zdravstvenim radnicima. Nešto hoću građanima da ukažem, zbog emocije o deci i starima. Daću vam podatke za liste čekanja. Kada sam to predstavio kao ogroman problem u oktobru 2024, imal ismo 65.000 lica koja su se nalazila na listi čekanja. Danas imamo za 36.000 lica manje na listi čekanja. To će biti jedan od prioriteta za 2026. godinu.
