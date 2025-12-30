"TO IMA U SVAKOJ NORMALNOJ ZEMLJI, ALI U SRBIJI NE MOŽE" Vučić o hapšenju napadača sa Novog Beograda - Nismo imali sistem za prepoznavanje lica
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, obraća se građanima naše zemlje na svojoj godišnjoj konferenciji.
- Čestitam policiji na hapšenju kriminalca koji je narkoman i višestruki povratnik, koji je povredio jednu divnu ženu na Novom Beogradu koja je bila sa trogodišnjom ćerkicom. To je svakoga pogodilo, zapitao se svako šta je ova žena kriva - kaže Vučić.
Ističe da nismo imali sistem za prepoznavanje lica.
- Zato što su nam prestavnici NVO i opoziconih staranak držali pridike kako ćemo da ugrožavamo prava demokratskog stanovništva. A kada vam ljudi ne prijave o kome je reč, onda se mučite da uhapsite takvog zlikovca. Da nije bilo toga, mi nismo imali prijave od stanovništva, zato je trebalo da se oslonimo na sistem za prepoznavanje lica, ali to nismo mogli da uradimo. To ima u svakoj normalnoj zemlji, ali u Srbiji ne može - kaže on.
Dodao je da se nastavlja rad na najvažnijim institucijama u zemlji, na kontraobaveštajnom radu - BIA, Vojska i policija.
