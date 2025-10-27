Srbija

UNAPREĐUJE SE POLOŽAJ BORACA U ĆUPRIJI: Opština priprema nacrt odluke o proširenim pravima

Зорана Рашић
Zorana Rašić

27. 10. 2025. u 12:32

LOKALNA samouprava u gradu na Moravi počela je pripreme za izradu nacrta Odluke o proširenim pravima u oblasti boračke i boračko-invalidske zaštite, u cilju unapređenja položaja boraca, ratnih vojnih invalida i članova njihovih porodica.

Foto: Z. Rašić

Opština Ćuprija formiraće radnu grupu koja će izraditi nacrt odluke i predvideti proširena prava, uslove, postupak ostvarivanja, kao i način finansiranja u oblasti boračko-invalidske zaštite na svojoj teritoriji.

Zainteresavana udruženja i organizacije imaju vremena još ove sedmice, odnosno do 1. novembra, da podnesu inicijativu za učešće u radnoj grupi, budući da je rok 30 dana od objavljivanja obaveštenja na zvaničnoj internet stranici opštine Ćuprija.

