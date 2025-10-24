ČUVARI TRADICIJE: Koncert narodnih igara večeras u Smederevu
Ansambl rekreativaca Ansambla narodnih igara i pesama u okviru organizacije „Čuvari tradicije – Đeram“ organizuje svoj celovečernji koncert u petak, 24. oktobra u 19.30 časova na velikoj sceni Centra za kulturu Smederevo.
Publiku očekuje bogat program posvećen očuvanju narodnih igara, pesama i običaja, koji predstavlja spoj tradicije i savremenog umetničkog izraza.
Kao gosti koncerta nastupiće: KUD „Veterani“ iz Temišvara, KUD „Nikola Marinković Mitanče“ iz Belegiša i Društvo „Bećarac“ iz Bavaništa.
Ulaz na koncert je slobodan.
