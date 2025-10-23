Srbija

ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Braničevskom okrugu

Dušanka Novković

23. 10. 2025. u 10:22

POŽAREVAC – U petak, 24. oktobra, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

ИСКЉУЧЕЊА СТРУЈЕ: Сутра радови на мрежи у Браничевском округу

D.N.

Na području Požarevca, od 8 do 14 sati struju neće imati Sopotska ulica, a od 8 do 15 ulice Save Kovačevića i Voje Vujovića. Od 9 do 14 bez struje će biti Ceremošnja kod Kučeva, a od 8 do 15 istočni, severni i južni deo Velikog Gradišta i naselja Kusiće i Požeženo. Na području opštine Golubac, od 8 do 16 sa mreže će biti isključeni: Dedine, Livadica, Ridan, kamenolom Jelenska stena, Brnjica, Orlovi, Čezava, Glavičica, Turski Potok, Dobra, Kožice, Ključ i tvrđava Golubački grad.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ČOVEK I KONJ KAO JEDNO: Požarevljanin Andrija Sterđević sa 17. godina ostvario dečački san, pa nastavio da niže uspehe
Srbija

0 0

ČOVEK I KONJ KAO JEDNO: Požarevljanin Andrija Sterđević sa 17. godina ostvario dečački san, pa nastavio da niže uspehe

POŽAREVLjANIN Andrija Sterđević (34) vinuo se u sam vrh konjičkog sporta jer je na poslednjim "Ljubičevskim konjičkim igrama", u atraktivnom i izuzetnom zahtevnom ljubičevskom višeboju, trijumfovao na konju Misterija - ponovivši uspeh iz 2019, kada je takođe bio najuspešniji u gađanjima topuzom, strelom i kopljem, te sečom sabljom i u kurirskom jahanju, pa se okitio titulom ljubičevskog viteza.

23. 10. 2025. u 16:35

Politika
Tenis
Fudbal
NEKA JESEN BOLJE ZVUČI UZ AUDIO BM

NEKA JESEN BOLjE ZVUČI UZ AUDIO BM