ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Braničevskom okrugu

POŽAREVAC – U petak, 24. oktobra, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

D.N.

Na području Požarevca, od 8 do 14 sati struju neće imati Sopotska ulica, a od 8 do 15 ulice Save Kovačevića i Voje Vujovića. Od 9 do 14 bez struje će biti Ceremošnja kod Kučeva, a od 8 do 15 istočni, severni i južni deo Velikog Gradišta i naselja Kusiće i Požeženo. Na području opštine Golubac, od 8 do 16 sa mreže će biti isključeni: Dedine, Livadica, Ridan, kamenolom Jelenska stena, Brnjica, Orlovi, Čezava, Glavičica, Turski Potok, Dobra, Kožice, Ključ i tvrđava Golubački grad.