UMESTO OLOVAKA, OSNOVCI SEBI REŽU RUKE? Užas u Bačkom Petrovom Selu, majka učenika šestog razreda alarmirala školu i roditelje

MAJKA jedne od učenica šestog razreda OŠ "Šamu Mihalj", u Bačkom Petrovom Selu kod Bečeja, obavestila je minule sedmice ostale roditelje i razrednog starešinu u viber-grupi da se određeni broj đaka, u odeljenju VI/1 - reže žiletom!

foto OU u Bečeju

Informacija je ubrzo dopunjena saznanjem da se po rukama, od lakta, do šake, iseklo šestoro učenika iz tom odeljenja, ali se ispostavilo da ovo samopovređivanje nije učinjeno žiletom, već nožićem skinutim sa rezača za olovke.

- Seku se tako da izgleda kao da su se slučajno povredili, a posekotine škrabaju flomasterom ili hemijskom olovkom, da bi ih prekrili. Čine to iz različitih razloga: neko zbog ljuvavi, neko zbog problema u porodici... - podelila je svoja zapažanja jedna od zabrinutih majki.

Učenici VI/1 navode da su se u tom odeljenju sa 17 đaka rezačem za olovke samoozledili trojica od ukupno osam dečaka i tri od devet devojčica.

- Sve je započeo jedan dečaka, koji je pokušao da se iseče duž čitave ruke, ali je prekinuo jer ga je bolelo. On stalno pravi probleme, ali se to rezanje od njega proširilo i na druge. Te tri devojčice, koje su se takođe isekle, dobri su i đaci, i drugarice, pa mislim da su to uradile iz zabave - kaže jedna učenica pomenutog odeljenja.

Objašnjava da se nožićem iz rezača, koji se prethodno razbije, na ruci prave jedna ili više posekotina, a prvi je takvu povredu kod jedne devojčice primetio nastavnik tehničkog obrazovanja, koji joj je rekao da je to opasno i slučaj prijavio našoj razrednoj. Posle je, kod druge devojčice, ožiljak video nastavnik fizičkog, pa je konstatovao: "Znate da se sečete, a loptu da uhvatite ne znate"...

Čekaju sručnjake i - policiju DIREKTORKA škole najavljuje da će sa učenicima koji su se samopovređivali razgovarati i školski pedagog, i psiholog - kada se vrate sa bolovanja. To bi trebalo da bude i najdelotvornije, jer je u psihologiji poznata pojava samopovređivanja kod tinejdžera, u 70 do 90 odsto slučajeva baš sečenjem, kao odgovor na emocionalni bol, traume, nesigurnosti... Meštani su skloni da strahove i rizična ponašanja adolescenata povežu sa nebezbednim životom u ovom selu sa oko 5.400 stanovnika, zbog čega su - radi suzbijanja pljački i drugih vrsta nasilja - svojevremeno tražili, zasad bezuspešno, da ovde 24 sata bude prisutna policija.

Pomenutu obrazovnu ustanovu u Bačkom Petrovom Selu ukupno pohađa 450 đaka, u po tri odeljenja u svakom od osam razreda - dva na mađarskom i jedno na srpskom jeziku. Roditelji veruju da se deca seku i u drugim odeljenjima viših razreda...

- Proverila sam u VI/1 i ustanovila da su se tri učenice same posekle, i to kod kuće. Razgovarala sam sa njima, a razredni starešina i sa njihovim roditeljima. Skrenuta je pažnja i drugim odeljenskim starešinama, da kontrolišu učenike, a posebnu pažnju obratiće nastavnici fizičkog, koji najlakše mogu da uoče te povrede. Ostaje nam samo da se nadamo da će takvo ponašanje prestati - zaključuje direktorka OŠ "Šamu Mihalj", Tinde Lehocki.