Crno-beli pogodili samo pet trojki.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Definitivno, šut je ove sezone rak-rana košarkaša Partizana. Izabranici Đoana Penjaroje poraženi su sinoć u Areni od Valensije u 12. kolu Evrolige (76:64), a glavni razlog za to je očajan procenat šuta za tri poena.

Na prste jedne ruke mogu da se izbroje utakmice u kojima je "parni valjak" imao dobar učinak sa distance, ali ovog puta su čak izjednačili i negativan klupski rekord sa neverovatnih 25 promašaja. Crno-beli su van linije 6,75 metara uputili čak 30 pokušaja ka košu, a pogodili tek pet, odnosno mizernih 16,7 posto.

U seriji su promašivali kapiten Marinković (2/8), Frenks (1/6), Vildoza (1/6), Lakić (0/2), Stivens (0/2), Džons (0/2)... Hvatali su se navijači na tribinama za glavu, jer su u većini situacija ti šutevi bili otvoreni i mogli su da okrenu meč u potpuno drugom pravcu. Ovako, popularni "slepi miševi" su znali da iskoriste poklon i slave u Beogradu, pa su sada na učinku 9-3, dok je Partizan na 6-6.

Ovo je tek treći put da crno-beli završavaju neki evroligaški duel sa 25 promašenih trojki. Prvi put se to dogodilo 21. novembra 2024. u večitom derbiju protiv Crvene zvezde, kada su gađali 8/33, ali su ipak slavili sa 89:77.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages Vanja Marinković se propisno ispromašivao

Identičan učinak kao sada protiv aktuelnog prvaka Španije, tek pet pogodaka iz 30 pokušaja, viđen je i u sezoni 2024/25 na gostovanju protiv Efesa, kada je tim iz Humske doživeo ubedljiv poraz - 97:65.

Gledajući kompletnu statistiku, praktično svi igrači ove sezone šutiraju znatno slabije nego tokom karijere. Pad je evidentan kod Džonsa, Vildoze, Pajole, Marinkovića, Olmana, Tanaskovića, Rivsa, Frenksa... Jedini su lični prosek popravili Stivens i Tompson, dok generalno gledano, vicešampion ABA lige ove sezone ima tek 29,8 posto za tri poena, odnosno 87 pogođenih trojki iz 292 pokušaja.

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