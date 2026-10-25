OGLASILO SE VJT: Proverama utvrđeno da nema navodne kupovine glasova u Zemunu
POSEBNOM odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu prijavljeno je da su policijski službenici PS Zemun danas oko 13 časova prilikom opservacije terena u ulici Zastavnička zatekli oko 15-tak motorista, koji su im tom prilikom rekli da se u kući na datoj adresi "slikaju lične karte radi kupovine glasova".
Nakon konsultacija sa javnim tužiocem, policijski službenici su ušli u navedenu kuću radi provere ovih navoda i u njoj su zatekli supružnike, njihovo dete i komšiju, kao i da nikakvih dokaza da se vrše radnje koje su naveli motoristi nije bilo, saopštilo je to tužilaštvo.
Javni tužilac se, imajući u vidu sve navedeno, i da nema dokaza da je ma koje lice izvršilo bilo koje krivično delo, izjasnio da nema zakonskog osnova za pokretanje krivičnog postupka.
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