Rodić se prisetio Kopenhagena i igračima Zvezde poslao moćnu poruku: "Sećam se da je Borjan..."
Svi očekujemo da Zvezda stigne do nokaut faze, a posle... Videćemo, poručio je drugi najtrofejniji igrač u istoriji Crvene zvezde.
Fudbalere Crvene zvezde u četvrtak iščekuje utakmica drugog kola Lige konferencija. Ekipa Alberta Rijere dočekaće na "Marakani" Kopenhagen i pokušati da započne pobednički niz, posle poraza u uvodnoj rundi od Lugana (3:2).
Poslednji okršaj srpskog i danskog predstavnika bio je krajnje istorijski. Bilo je to pre više od sedam godina, u dvomeču plej-ofa za plasman u Ligu šampiona.
Prvi meč odigran na "Marakani" završen je sa 1:1, dok je posle 90 minuta isti rezultat pisao i na semaforu stadiona u Danskoj. U produžecima nije bilo pogodaka, pa se pristupilo izvođenju jedanaesteraca. Videli smo čak 11 penal serija, a u junaka ekipe Vladana Milojevića izrastao je golman Milan Borjan.
Rodić je bio akter obe utakmice, a u revanšu je odigrao prvih 45 minuta nakon što ga je zamenio Žander.
- Bila je to zaista luda utakmica, možda i jedna od najluđih u kojima sam bio akter. Kiša je padala, u šesnaestercu gde su se na kraju izvodili penali je bilo veliko blato koje je i prouzrokovalo da veliki broj jedanaesteraca ne bude iskorišćen. Sećam se da je Milan Borjan izrastao u junaka utakmice. Odbranio je dva penala, a zatim i postigao pogodak sa bele tačke - kaže Rodić u razgovoru za TV Arena sport.
Otkrio je iskusni bek po čemu je ta generacija Zvezde bila posebna:
- Druženje i veliko zajedništvo krasili su tadašnju generaciju Crvene zvezde, a pored toga znali smo kako da odigramo na rezultat što je na kraju i najvažnij u fudbalu.
Nisu uspeli crveno-beli da se plasiraju u Ligu šampiona ili Ligu Evrope, a Rodić ističe da je i Liga konferencija važno takmičenje.
- Ovo je dobra prilika da neki mladi fudbaleri stasaju i osete kako izgleda igrati u Evropi. Biće im to odlična uvertira za ono što ih čeka na jesen naredne godine i start u kvalifikacijama za Ligu šampiona, ali svakako svi navijači očekuju i da se u ovom takmičenju ostvari rezultat.
Može li Zvezda do neke od prvih 24 pozicija, odnosno plasmana u nokaut fazu?
- Može. Ovo takmičenje nije Liga šampiona, ali jeste zahtevno. Niti jedno evropsko takmičenje se ne sme potceniti. Svakako svi očekujemo da Zvezda stigne do nokaut faze, a posle... Videćemo - zaključio je Milan Rodić.
Milan Rodić je leta 2017. godine stigao u redove Crvene zvezde iz ruske Samare i za osam sezona provedenih na stadionu "Rajko Mitić" prigrlio je isto toliko šampionskih pehara i pet trofeja namenjenih najboljoj ekipi u nacionalnom kup takmičenju.
Redove kluba sa beogradske "Marakane" napustio je leta 2025. godine kada se preselio u ekipu Ciriha, a leta 2026. godine se vratio u matični OFK Beograd.
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