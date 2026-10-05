Nesvakidašnje! Evo šta su uradili košarkaši Crvene zvezde nakon što su izgubili od FMP-a

Posle čak 15 godina i 44 uzastopna meča, ekipa FMP-a uspela je da savlada Crvenu zvezdu

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Šok na startu AdmiralBet ABA lige potpuno je paralisao košarkaše aktuelnog šampiona, koji su ostali dužni odgovore svojim navijačima.

Da je kriza pokucala na vrata Malog Kalemegdana, jasno je već na samom početku nove takmičarske godine. Crveno-beli su u Železniku pretrpeli već treći poraz u prva četiri odigrana meča, što je alarm koji već uveliko svetli na Malom Kalemegdanu. Međutim, više od samog rezultata i gubitka bodova, javnost i simpatizere kluba boli način na koji je do ovog ishoda došlo, kao i reakcija samih aktera nakon poslednjeg zvuka sirene.

Ono što je usledilo nakon utakmice u kojoj je domaćin diktirao tempo čak 35 minuta, može se opisati samo kao nesvakidašnji muk. Košarkaši su svesni katastrofalnog izdanja i nedopustivog pristupa, jedan po jedan napuštali svlačionicu hale u Železniku u apsolutnoj tišini.

Novinari koji su čekali izjave ostali su uskraćeni za bilo kakav komentar. Igrači su pognutih glava, bez reči, prošli pored medijskih ekipa i uputili se ka klupskom autobusu. Ovakva reakcija jasno oslikava stepen šoka i samokritike među prvotimcima, koji su shvatili veličinu kiksa koji su priredili.

Šef stručnog štaba Ibon Navaro bio je prinuđen da pred medijima analizira ono što se teško može braniti. Šut za tri poena bio je, blago rečeno, očijan – svega 6 pogođenih trojki iz čak 33 pokušaja.

Vremena za očajavanje i tišinu nema puno. Pred ekipom Ibona Navara je paklen raspored koji ne prašta trenutnu letargiju. Već u četvrtak crveno-bele očekuje daleko gostovanje ekipi Dubaija u okviru Evrolige, dok ih odmah za vikend, u subotu, očekuje veliki regionalni derbi protiv Budućnosti.

Jasno je da je tišina u Železniku bila neophodna kako bi se sabrale misli, ali navijači već od četvrtka očekuju konkretna dela i povratak pobedničkog mentaliteta. Sa ovakvim pristupom, kako su i sami košarkaši zaključili svojim ponašanjem, Zvezda neće daleko dogurati.