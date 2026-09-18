"TO NIJE ETIČKI, IMAM PAMETNIJA POSLA": Srdanović nema petlju da izađe na duel, pa se poziva na "moralne vrednosti"

NEVEROVATNO šta je sve izgovorio da se "opere"

Foto: Printskein/Jutjub/NOVA S

Snimak Ilije Srdanovića, nosioca blokaderske liste na vanrednim parlamentarnim izborima, izazvao je lavinu reakcija na društvenim mrežama nakon što je mogućnost televizijskog duela sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem odbacio tvrdnjom da to „nije etički“ i da „ima važnijih poslova“. Njegov nastup otvorio je pitanje kako čovek koji od građana traži poverenje za upravljanje državom zamišlja političku odgovornost ako već sada izbegava direktno suočavanje sa protivnikom.

Posebnu pažnju javnosti, pa čak i dela pristalica blokaderske liste, privuklo je Srdanovićevo obrazloženje zbog čega ne želi televizijski duel sa Vučićem. Umesto jasnog odgovora, on je pokušao da dovede u pitanje samu ideju da predsednik Srbije pozove političkog protivnika na javnu raspravu.

– Poslednja dva dana govori se o tome da vas je predsednik Vučić pozvao na televizijski duel. Vi ste rekli, parafraziraću, da imate pametnija i mnogo važnija posla – podsetila ga je voditeljka.

– Pa neka se zapita onaj ko je na veoma važnoj državničkoj funkciji. Državnik, predsednik i vama i meni, i svima nama. Da li je moralno da sa takvog mesta, da li je etički i zakonom dozvoljeno, to čini na tako banalan način? – odgovorio je Srdanović.

Voditeljka ga je zatim upitala šta je tačno Vučić učinio.

– Pa da poziva koga? Svog građanina, kojem je on predsednik! Ne, ja imam važnijih poslova od toga – rekao je Srdanović.

Usledilo je podsećanje voditeljke da je, prihvatanjem prvog mesta na izbornoj listi, ušao u političku arenu.

– Ali sada ste ušli u političku arenu – konstatovala je voditeljka.

– Pa ja sam dosta govorio šta imam da kažem i kome se obraćam – odgovorio je Srdanović.

Njegovo objašnjenje nije ponudilo odgovor na suštinsko pitanje: zbog čega bi televizijski duel dvojice političkih protivnika bio neetičan ili zakonom nedozvoljen? Naprotiv, upravo je javno sučeljavanje stavova jedan od osnovnih načina da građani procene programe, znanje i spremnost kandidata da preuzmu odgovornost.

Srdanović od birača traži podršku za ulazak u najvišu političku arenu, ali istovremeno poziv na direktan razgovor predstavlja kao nedopustiv čin predsednika prema „svom građaninu“. Tako se dodatno nameće pitanje: da li prvi čovek blokaderske liste sebe vidi kao političkog protivnika koji želi vlast ili samo kao građanina koji ne želi da odgovara na pitanja druge strane?

Snimak možete pogledati OVDE.

Lider SNS i savetnik predsednika Miloš Vučević reagovao je na prozivke i uvrede koje je prvi na Studentskoj listi Ilija Srdanović uputio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

- Napad na predsednika Aleksandra Vučića, uvijen u oblande navodne "studentske" liste, predstavlja još jedan sramotan pokušaj političkog diletanta da se preko blaćenja čoveka koji danonoćno radi za Srbiju dokopa prostora u javnosti. Ilija Srdanović i oni koji ga gurnuše u prvi plan, svaka njihova licemerna reč i svaka podla aluzija, direktno pokazuju jad i čemer politike koju zastupaju, bez ideja, bez programa i bez ijednog konkretnog rezultata! Dok se predsednik Vučić bori za nove investicije, radna mesta, infrastrukturu i stabilnost Srbije u najtežim globalnim uslovima, lažni elitisti se bave vulgarnim vređanjem i uličarskim provokacijama. Ako je to "studentska" politika, onda je to politika potpunog debakla i moralnog posrtanja - naveo je Vučević.

Prema njegovim rečima, građani Srbije odlično vide razliku između onih koji grade i bore se za našu zemlju i onih kojima je, kako je rekao, jedini program mržnja prema Aleksandru Vučiću.

- A hrabro bi bilo da sve što ima Srdanović kaže Aleksandru Vučiću direktno. Međutim, on za hrabrost ne haje i od TV duela beži kao blokaderi od pristojnosti. Nikakve skrivene poruke i napadi ne mogu umanjiti poverenje koje narod ima u predsednika, niti mogu zaustaviti napredak Srbije. Što će se 25. oktobra i pokazati - kazao je Vučević.

(24sedam)