Politika

VUČIĆ ODGOVORIO SRDANOVIĆU: "Ako mislite da ću da uzvraćam na isti način, ne pada mi na pamet"

В.Н.

18. 09. 2026. u 13:53

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PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio na uvrede vođe blokaderske liste Ilije Srdanovića

ВУЧИЋ ОДГОВОРИО СРДАНОВИЋУ: Ако мислите да ћу да узвраћам на исти начин, не пада ми на памет

Foto: Printskrin

- Dakle on je rekao da sam ja nevoljen. Ako mislite da ću da uzvraćam na isti način i da govorim stvari koje znam na pamet mi ne pada. Ja sam predsednik Republike i moje je da brinem i o tom gospodinu i o svima drugima. Čini mi se da te reči koje je izgovarao najviše govore o njemu. A voleo bih samo da jednom može da vidi kako izgleda kada me Vukan zagrli pa da mi onda kaže koliko sam nevoljen. Samo da to vidi. A da mu ja odgovaram na sličan način, uvredama ili bilo čim, na pamet mi ne pada - rekao je on.

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