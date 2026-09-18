NOVI NAVODI O SRDANOVIĆU: Glavna sestra opisala pretnje i psihičku torturu

POSLE nezvaničnih informacija o ranijem nedoličnom i nasilničkom ponašanju dr Ilije Srdanovića, nosioca Studentske liste, u javnosti se pojavila pisana izjava nekadašnje glavne sestre Klinike za kardiologiju, koja ga optužuje za vređanje, zastrašivanje i verbalno maltretiranje na radnom mestu.

Foto: Printskrin /Youtube/24 Vesti

Dokument koji je dospeo u javnost sadrži izjavu Nataše Hajder, tadašnje glavne sestre Klinike za kardiologiju, o događaju koji se, prema njenim rečima, odigrao 27. januara 2025. godine tokom jutarnjeg sastanka.

Hajder u izjavi detaljno opisuje ponašanje Srdanovića i posledice koje je, kako tvrdi, taj događaj ostavio na njeno psihičko stanje.

Reč je o navodima iz pisane izjave jedne od učesnica događaja, a nije poznato da li je povodom ovog slučaja vođen disciplinski ili sudski postupak, niti kakav je bio njegov eventualni ishod.

„Vređao me je i preteći gestikulirao prstom“

Hajder navodi da se Srdanović 27. januara 2025. godine, u 7.30 časova, obratio prisutnim lekarima, tadašnjoj zamenici rukovodioca Klinike za kardiologiju prof. dr Tatjani Miljković i njoj kao tadašnjoj glavnoj sestri.

– Dana 27. januara 2025. godine u 7.30 časova, na jutarnjem sastanku Klinike za kardiologiju, nakon završenog redovnog, ustaljenog dela sastanka, prisutnim lekarima, tadašnjoj zamenici rukovodioca Klinike za kardiologiju prof. dr Tatjani Miljković i meni, tadašnjoj glavnoj sestri Klinike za kardiologiju, obratio se prof. dr Ilija Srdanović. Pomenuti profesor počeo je da me proziva neprimerenim tonom glasa, da me vređa i da preteći gestikulira prstom prema meni – navela je navela je Nataša Hajder u pisanoj izjavi, datoj 17. septembra ove godine.

Prema njenim tvrdnjama, Srdanović joj je govorio da „ne treba da bude glavna sestra“, da „nije dostojna tog mesta“, da napusti sastanak i da se, umesto strukom, bavi društvenim mrežama i aplikacijom WhatsApp.

Hajder navodi da je Srdanović te reči ponavljao više puta i da su je njegovo ponašanje i gestikulacija uplašili.

– Bila sam uplašena pretnjama koje mi je upućivao, posebno ako se zna da prof. Srdanović ne prisustvuje redovno jutarnjim sastancima, čak veoma retko. Očigledno je bilo da je na ovaj sastanak došao sa namerom da me povredi i da se sa mnom obračuna – tvrdi ona.

„Prisutnima je bilo neprijatno“

Prema njenim rečima, ostali zaposleni koji su prisustvovali sastanku bili su iznenađeni Srdanovićevim ponašanjem.

– Drugi prisutni u sali bili su iznenađeni ovakvim ponašanjem prof. Srdanovića, nisu ga podržavali u njegovom napadu na mene i nisu imali nikakav komentar. Prisutnima je bilo neprijatno kako se ponašao jedan lekar i profesor Univerziteta – napisala je Hajder.

Ona tvrdi da se nakon sastanka osećala poniženo, poraženo, omalovaženo i uznemireno.

Kako je moguće da čovek koji je koleginicu, i to pred svedocima, psihički maltretirao, pretio i vređao, bude prvi na Studentskoj listi? Mobing nad ženama…užas 🙀⬇️⬇️ https://t.co/gfpbjRGEPP — Bosonoga (@Bosonoga011) September 17, 2026

„Njegove uvrede bile su teška psihička tortura“

Hajder je u izjavi izričito navela da je Srdanović nije fizički ugrozio, ali je njegov način obraćanja doživela kao pretnju i najavu mogućeg daljeg sukoba.

– Bila sam u veoma teškom psihičkom stanju zbog ovog iznenadnog i ničim izazvanog napada. Prof. Srdanović nije me fizički ugrozio tokom izliva svog besa i vređanja, ali je njegov preteći prst za mene značio da sprema obračun sa mnom. Njegove glasno izrečene uvrede bile su teška psihička tortura kojoj me je izložio – navela je.

Dodala je da tog i narednih dana gotovo nije mogla da radi, ocenjujući da je takvo ponašanje nedopustivo u radnom okruženju i da predstavlja kršenje Kodeksa medicinske etike.

To je ocena koju je Hajder iznela u svojoj izjavi, dok nije poznato da li se o ovom događaju izjašnjavalo neko nadležno telo zdravstvene ustanove ili Lekarske komore.

Plašila se da bi sukob mogao da preraste u fizički

Hajder u nastavku iznosi i sopstveni doživljaj Srdanovićevog karaktera, navodeći da ga smatra „neljubaznim i osvetoljubivim čovekom“.

– Način na koji me je psihički maltretirao jasno je pokazivao da se neće zaustaviti na ovome i da će nastaviti sa ovakvom torturom. Bila sam spremna da napustim Kliniku kako bih se zaštitila, jer nisam bila sigurna da li će se posle pretećeg prsta sve pretvoriti u fizičku torturu – navela je Hajder.

Ona tvrdi da bi napustila Kliniku da narednog dana nije dobila podršku kolega i rukovodstva.

Prema njenoj izjavi, sastanku održanom 28. januara 2025. godine prisustvovali su njen neposredni rukovodilac, oko 40 medicinskih sestara i tehničara, rukovodilac Klinike za kardiologiju prof. dr Milovan Petrović i direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine prof. dr Aleksandar Redžek.

– Dobila sam podršku za svoj rad i to me je ohrabrilo da ostanem na mestu na kojem zaista dajem najviše što mogu. Svi koji su me podržali pružili su mi podršku, ali još više sigurnost i zaštitu – istakla je.

„I danas sa strahom dolazim na posao“

Hajder tvrdi da je događaj ostavio dugotrajne posledice i da ni danas ne može da živi kao pre incidenta.

– Nikada u životu nisam bila izložena takvom besu i nasilju, koje je bilo veoma teško i, prema mom doživljaju, na ivici fizičkog nasilja. Ni danas ne znam zbog čega se prof. Srdanović tako ponašao. Sa strahom dolazim na posao jer je prof. Srdanović moćan čovek – zaključila je Hajder u pisanoj izjavi.

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