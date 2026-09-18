ISTA KVADRATURA, RAČUNI RAZLIČITI: Zašto dva ista stana nemaju isti račun za grejanje?

DVA stana u istoj zgradi mogu imati gotovo identičnu kvadraturu, isti broj prostorija i čak biti jedan do drugog, a ipak dobiti potpuno različite račune za grejanje. Na prvi pogled to deluje nelogično, ali razlika često može da se krije u samo jednoj stvari - načinu na koji stan gubi ili zadržava toplotu.

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Račun za grejanje zato ne zavisi uvek samo od broja kvadrata. Na konačan iznos mogu da utiču položaj stana u zgradi, sprat, broj spoljašnjih zidova, kvalitet izolacije, stolarija, ali i način obračuna potrošnje.

Ista kvadratura ne znači i istu potrošnju

Stan od 60 kvadrata koji se nalazi između dva druga stana može imati znatno manje toplotne gubitke od stana iste veličine koji se nalazi na poslednjem spratu ili na uglu zgrade.

Razlog je jednostavan. Stan koji je okružen drugim zagrejanim stanovima ima manje površina preko kojih toplota može da odlazi napolje. Kod stana sa više spoljašnjih zidova situacija je drugačija – za održavanje iste temperature potrebno je više energije.

Zbog toga dva domaćinstva sa istom kvadraturom ne moraju imati istu potrošnju niti isti račun.

Položaj stana može da napravi veliku razliku

Stan na poslednjem spratu, iznad negrejanog prostora ili na uglu zgrade često je izložen većim toplotnim gubicima.

Posebno je važna izolacija krova i fasade. Ako je izolacija loša, toplota se tokom hladnih dana brže gubi, pa je potrebno duže zagrevanje prostora.

S druge strane, stan koji se nalazi u sredini zgrade, sa komšijama sa svih strana, može lakše da zadrži temperaturu.

Prozori i vrata takođe utiču na račun

Još jedan važan faktor je stolarija. Stari prozori i vrata kroz koje prolazi hladan vazduh mogu značajno uticati na osećaj toplote u stanu, ali i na potrebu za dodatnim zagrevanjem.

Čak i kada su radijatori podjednako topli, stan sa boljom stolarijom može duže zadržavati temperaturu.

Zato zamena prozora nije samo pitanje komfora. U zavisnosti od sistema grejanja i načina obračuna, smanjenje toplotnih gubitaka može uticati i na ukupnu potrošnju.

Nije sve u radijatoru

Kada stigne račun za grejanje, mnogi prvo pogledaju radijatore i temperaturu u stanu. Međutim, važno je znati da konačan iznos zavisi i od toga kako se grejanje obračunava.

U nekim zgradama račun se formira prema površini stana, dok se u drugim sistemima deo ili ceo iznos može obračunavati na osnovu izmerene potrošnje.

Zato je pre poređenja računa važno proveriti da li se stanovi zaista nalaze u istom sistemu obračuna i da li su uslovi korišćenja isti.

Zašto komšija može da plaća manje?

Ako su dva stana iste površine, to ne znači da njihovi vlasnici koriste istu količinu toplote.

Jedan stan može biti topliji zbog boljeg položaja u zgradi, kvalitetnije stolarije ili bolje izolacije. Drugi možda mora duže da zagreva prostor kako bi postigao istu temperaturu.

Na račun mogu uticati i navike stanara – koliko često provetravaju, na kojoj temperaturi drže prostorije i da li dodatno zagrevaju pojedine prostorije.

Zbog toga poređenje sa komšijinim računom može biti korisno kao signal da treba proveriti obračun, ali samo po sebi ne znači da je jedan račun pogrešan.

Jedna stvar često pravi najveću razliku

Kada se upoređuju dva naizgled ista stana, položaj u zgradi i količina spoljašnjih površina mogu biti među najvažnijim razlikama.

Stan na sredini zgrade i stan na uglu mogu imati istu kvadraturu, ali potpuno različite toplotne gubitke. Ako se tome dodaju različita izolacija, stolarija i navike stanara, razlika u potrebnoj količini energije postaje još veća.

Zato kvadratura nije dovoljna da bi se procenilo koliko bi dva stana trebalo da plate za grejanje.

Šta proveriti ako je račun iznenada veći?

Ako vam je račun za grejanje neočekivano visok, prvo proverite obračunski period i način obračuna. Zatim uporedite potrošnju sa prethodnim periodom i proverite da li je bilo promena u načinu korišćenja stana.

Ako postoji merenje potrošnje, korisno je proveriti i očitane vrednosti. U slučaju sumnje u obračun, najbolje je zatražiti detaljno objašnjenje od nadležnog sistema daljinskog grejanja ili upravnika zgrade.

Na kraju, dva ista stana ne moraju imati isti račun za grejanje. Kvadratura je samo jedan deo priče – koliko toplote stan gubi i kako se potrošnja obračunava može napraviti mnogo veću razliku.

(BizPortal)