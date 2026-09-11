NOVA EMOCIJA MILOŠA BUBANJE: Objavljena pjesma „Bolja“ koju potpisuje Bane Opačić
Crnogorski pjevač Miloš Bubanja danas je premijerno predstavio spot za novu pjesmu „Bolja“, koja je već privukla veliku pažnju publike i ljubitelja domaće muzike.
Spot je sniman na nekoliko atraktivnih lokacija u Herceg Novom i Perastu, a režiju potpisuje Vedad Jašarević, uz saradnike Luku Spremu i Natašu Pavkov.
„Bolja, budi bolja, nekom drugom kad već meni nisi, mila moja…“, stihovi su nove Bubanjine pjesme za koju mnogi vjeruju da će vrlo brzo pronaći put do srca publike.
Muziku i tekst za pjesmu „Bolja“ potpisuje jedan od najpoznatijih regionalnih autora Bane Opačić, dok je za aranžman bio zadužen Velsan Zulović, koji je još jednom potvrdio svoj prepoznatljiv autorski pečat.
Svojim prvim singlom Miloš Bubanja započinje svoju muzičku priču, a prve reakcije publike nagovještavaju da bi „Bolja“ mogla biti veliki hit i pjesma koja će osvojiti publiku.
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