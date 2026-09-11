AfD PODELIO EVROPU: Trijumf nemačkih suverenista uzdrmao Stari kontinent, Mercova vlada na najvećem gubitku

TRIJUMF nemačkih suverenista Alternative za Nemačku (AfD) na regionalnim izborima uzdrmao je čitavu Evropu, svesnu da značaj izbornih rezultata u Saksoniji-Anhaltu prevazilaze teritoriju male i ekonomski slabije pokrajine na istoku zemlje.

Foto: AI generated/ChatGPT

Stari kontinent se već podelio reagujući na novonastalu situaciju pa je jedni opisuju kao "ozbiljnu opasnost", a drugi kao "istorijski preokret". Uticaj pobede AfD meri se, ističu analitičari, pojačanjem pritiska na već ugroženu centrističku koalicionu vladu demohrišćana i socijaldemokrata u Berlinu.

Britanski Bi-Bi-Si komentariše da bi "to mogao da bude ekser u političkom kovčegu izuzetno nepopularnog konzervativnog nemačkog kancelara Fridriha Merca". Pri tome se misli podjednako i na domaći, ali i na međunarodni plan jer je, između ostalog, Merc obećao da će smanjiti popularnost AfD, što su od njega očekivali i mnogi igrači na evropskom političkom parketu, pre svih Francuska, kao drugi deo osovine EU, koja i sama muku muči sa svojim suverenistima.

Britanski komentatori ističu da će unutrašnji politički problemi odvući pažnju Berlina dok se Evropa bori sa carinama američkog lidera Donalda Trampa, ekonomskom pretnjom Kine i ratom u Ukrajini. Vatrene čestitke i prethodna podrška šefa Bele kuće AfD, samo je dolilo ulje na vatru, a ništa manje to nije učinila ni objava Kirila Dimitrijeva, izvršnog direktora Ruskog fonda za direktna ulaganja u kojoj ističe da je pobeda suverenista diskreditovala i ponizila Merca.

Brisel je zaplašen i činjenicom da AfD želi da prestane slanje vojne pomoći Ukrajini, obustavu sankcije protiv Moskve i najavljuje da će ponovo kupovati rusku naftu. Budući da pokrajine imaju samostalnost i u rukovođenju obaveštajnim podacima, vrh EU strahuje da bi, proruski nastrojeni suverenisti u Saksoniji-Anhalt, mogli da, bez njihovog znanja, šalju izveštaje nemačkih agenata u Kremlj.

Pogledi uprti u Berlin PREDSEDNIK Nemačkog instituta za ekonomska istraživanja Marsel Fracer smatra da će posledice izbora zavisiti i od reakcije savezne vlade u Berlinu. Političke podele i nestabilnost mogli bi da ubrzaju odlazak stanovništva i kompanija iz Saksonije-Anhalt. Fracer izborni rezultat vidi pre svega kao glas nepoverenja prema saveznoj vladi. Zato poziva Berlin na duboke reforme: manje birokratije, efikasniji socijalni sistem, poreske promene i podsticanje investicija. "Odgovor na ovaj izborni rezultat ne sme da bude politički zastoj na saveznom nivou", upozorava za Dojče vele Tanja Giner, direktorka Saveza nemačke industrije.

Ono što, međutim, najviše zabrinjava zapad Evrope je činjenica da je, kako navodi Blumberg, na Starom kontinentu porastao uticaj ruskog predsednika Vladimira Putina, kao i da je trijumf AfD na istoku Nemačke, označio prekretnicu po pitanju približavanja dela Evrope stavovima Moskve.

Brisel je, takođe, zabrinut zbog činjenice da su iz brojnih evropskih zemalja, stizale u Magdeburg, prestonicu ove nemačke pokrajine, telegrami čestitki opozicionih lidera kao recimo od Santijaga Abaskala, španske stranke Voks, da je "pobeda AfD velika nada za Nemačku i Evropu". Pobeda AfD dala je ogroman vetar u leđa evropskoj desnici, navode zapadnoevropski mediji.

Nekontrolisana emigracija širom Evrope i s tim u vezi bezbednost na ulicama, brine mnoge građane, koji se, kao i u Nemačkoj, okreću suverenistima, očekujući od njih rešenje. Birači se osećaju izgubljeno i iznevereno od mejnstrim stranaka koje su decenijama podržavali, navodi "Bi-Bi-Si" i dodaje da to što sve više gledaju desno ili levo, ne znači da su preko noći postali ekstremisti, nego da su razočarani i spremni da drugima daju šansu, nauštrb oprobanih političkih strategija, koje su, očigledno, promašile cilj.

Narednih godinu dana odvijaće se intenzivne predizborne kampanje širom EU, budući da se očekuje glasanje u ključnim zemljama, Francuskoj, Italiji, Španiji i Poljskoj. Brisel strahuje da bi izrazito desne i leve stranke sa političkog spektra mogle da imaju koristi na svim frontovima. Nemačka im, svakako, daje snažan vetar u leđa.