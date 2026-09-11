Politika

TAČNO U 10 ČASOVA: Vučić danas obilazi završne radove druge A faze Kliničkog centra Srbije

В.Н.

11. 09. 2026. u 07:05

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obići će danas završne radove druge A faze Kliničkog centra Srbije, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

ТАЧНО У 10 ЧАСОВА: Вучић данас обилази завршне радове друге А фазе Клиничког центра Србије

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ/

Početak obilaska zakazan je za 10.00 časova, navodi se u saopštenju.

 

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