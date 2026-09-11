"LJUDI, TRAŽITE POMOĆ"! Legendarni stručnjak progovorio o tragediji koja je potresla srpski sport

Poznati fudbalski trener Dragan Okuka duboko je potresen vešću o iznenadnoj smrti Ajazdina Nuhija (46), nekadašnjeg mladog reprezentativca i fudbalera Partizana.

N.Skenderija

Okuka je bio čovek koji je Nuhiju dao prvu šansu u seniorskom fudbalu, a kasnije ga odveo i u inostranstvo.

Povodom ove tragedije, iskusni stručnjak uputio je apel svim mladim sportistima da ne skrivaju svoje probleme i da se ne stide da potraže stručnu pomoć.

-Izuzetno talentovan igrač, mlad, radan, disciplinovan. Ništa mu nije bilo teško i jednostavno nije mi bilo teško da mu dam šansu koju je on potpuno opravdao. Kasnije je napravio dosta dobru karijeru, a ja sam ga kasnije doveo kao igrača Partizana na pozajmicu kod mene u Legiju kada sam bio trener. Pamtim ga kao sjajnog igrača, sjajnog momka u svakom pogledu i stvarno me iznenadila ova tragedija. On je uvek bio nasmejan, raspoložen, da završi tako život. Nemam reči - rekao je Dragan Okuka za "Mondo".

Dragan Okuka je trenersku karijeru počeo sredinom devedesetih, a pre nego što če osvojiti titulu šampiona sa Obilićem trenirao je Čukarički. U timu gde su igrali Peca Brzaković, Simo Krunić, Dejan Đurđević, Saša Marković, Saša Antunović i Aleksandar Jović, upravo je Okuka uveo golobradog Ajazdina Nuhija u prvi plan. Zatim ga je 2003. godine odveo i u inostranstvo, na pozajmicu u Legiju iz Varšave.

-Ja sam insistirao da ga dovedem. On je tada bio igrač Partizana i m smo uspeli da ga dovedemo kao pozajmljenog igrača. Sjajno je krenuo u Legiji prve dve-tri utakmice i posle četvrte utakmice je doživeo tešku povredu, pukao mu je čak mišić. Tako da je gotovo čitavu sezonu pauzirao i nije bilo šanse da ostane u Legiji - prisetio se Okuka.

Hteo je da ga dovede Okuka u Legiju kako zbog fudbalskih, tako i zbog ljudskih kvaliteta. Jednostavno Ajazdina Nuhija ste morali da volite.

-Bio je momak koji je plenio i okruženje nije moglo da ne bude sa njim u korektnim, dobrim, prijateljskim odnosima. Raspoložen, nasmejan, ništa mu nije bilo teško. Ne znam šta se desilo. Nemam reči. Jedan momak koga ne bih tek tako doveo u Legiju da na mene u Čukaričkom nije ostavio utisak - rekao je Okuka.

Nažalost, vest o samoubistvu Ajazdina Nuhija potresla je sve. U poslednjih nekoliko godina svedoci smo da je nekoliko fudbalera oduzelo sebi život i da se mnogi bore sa mentalnim problemima.

-Mnogi fudbaleri imaju probleme. Igračka karijera je veoma kratka, brzo prođe. Nešto se zaradi, ako se ne zaradi, bude to nedovoljno. Brzo se potroši novac, a treba živeti. Treba proživeti život, karijera traje do 35-36 i ceo život je pred vama nakon toga. Mnogi bivši igrači imaju mentalnih problema.

-Lako je pametovati, ali savetujem im da se pripremaju za život posle karijere jer je život posle karijere i duži od karijere. Karijera traje 10-15 godina, sve to brzo prođe, a treba živeti dalje. Ne znam koje je probleme Nuhi imao, žao mi je strašno. Savetujem svim mladim ljudima koji završe karijere i uđu u probleme, da potraže stručnu pomoć, da potraže pomoć psihijatra, psihologa. Danas je medicina napredovala i na tom planu. Da se ne stide, bez obzira što su bili sportisti i što ih svi gledaju kroz te igre na terenu. Oni su obični ljudi koji imaju iste probleme kao i ostali, možda čak i veće kada završe karijeru - rekao je za kraj Dragan Okuka.