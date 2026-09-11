Andrija Maksimović najmlađi Srbin ikad koji je dao gol u Ligi šampiona
Fudbaler Lajpciga Andrija Maksimović postao je najmlađi srpski fudbaler koji je postigao pogodak u utakmici Lige šampiona.
Bivši dragulj Crvene zvezde je u 58. minutu meča Lajpciga protiv Koma postigao fenomenalan pogodak kojim je ublažio poraz nemačke ekipe (4:1) i ujedno ušao u istoriju srpskog fudbala.
Prestigao je tako Maksimović na večnoj listi Aleksandra Mitrovića koji je do prvenca u Ligi šampiona stigao sa 20 godina, jednim mesecom i 19 dana.
Iza njih su ostali i Aleksandar Stanković, koji je prvi gol u elitnom takmičenju sa 20 godina, pet meseci i 17 dana, kao i Siniša Mihajlović, koji je bio strelac sa 20 godina, sedam meseci i sedam dana.
Biće ovo veliki podstrek sa Maksimovića, koji je posle teške prve sezone u inostranstvu počeo da dobija šansu u ekipi Lajpciga i koristi je na najbolji način.
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