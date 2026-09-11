Fudbal

Andrija Maksimović najmlađi Srbin ikad koji je dao gol u Ligi šampiona

М.П.

11. 09. 2026. u 08:10

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Fudbaler Lajpciga Andrija Maksimović postao je najmlađi srpski fudbaler koji je postigao pogodak u utakmici Lige šampiona.

Андрија Максимовић најмлађи Србин икад који је дао гол у Лиги шампиона

Photo: Christian Schroedter / imago sportfotodienst / Profimedia

Bivši dragulj Crvene zvezde je u 58. minutu meča Lajpciga protiv Koma postigao fenomenalan pogodak kojim je ublažio poraz nemačke ekipe (4:1) i ujedno ušao u istoriju srpskog fudbala.

Prestigao je tako Maksimović na večnoj listi Aleksandra Mitrovića koji je do prvenca u Ligi šampiona stigao  sa 20 godina, jednim mesecom i 19 dana.

Iza njih su ostali i Aleksandar Stanković, koji je prvi gol u elitnom takmičenju sa 20 godina, pet meseci i 17 dana, kao i Siniša Mihajlović, koji je bio strelac sa 20 godina, sedam meseci i sedam dana.

Biće ovo veliki podstrek sa Maksimovića, koji je posle teške prve sezone u inostranstvu počeo da dobija šansu u ekipi Lajpciga i koristi je na najbolji način.

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